Конференция расставила всех по местам. И поставила на место Региональные отделения политических партий в Приморье начали выдвижение кандидатов в Законодательное собрание.

Одной из первых предвыборную конференцию провела «Единая Россия». Партийцы не только утвердили список претендентов в ЗС ПК, но и отреагировали на недавний политический конфликт в Хасанском районе, приняв жесткие кадровые решения.

Конференция утвердила список по единому избирательному округу, который включает в себя всю территорию края, а также по 30 одномандатным округам. В общую часть партийного списка вошли губернатор Приморья и секретарь реготделения «ЕР» Олег Кожемяко, экс-директор краевой филармонии Анна Алеко и председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков. Лидерами региональных групп списка стали те, кто получил наибольшую поддержку в ходе партийных праймериз в мае.

Аналогичная картина и по одномандатным округам – список кандидатов утвержден в том же виде, в каком месяц назад его отправили на согласование в Москву. Исключением стал лишь округ № 5, по которому в итоге выдвинули действующего депутата ЗС Олега Вельгодского – несмотря на то, что ранее его победа на праймериз была аннулирована из-за жалоб на якобы имевший место подкуп избирателей во время предварительного голосования. В целом в большинстве округов партия сделала ставку на действующих депутатов краевого парламента.

Еще одним вопросом повестки дня стало исключение из регионального политсовета – руководящего органа отделения «ЕР» – председателя Думы Хасанского района Вероники Ильиной, которую несколько дней назад отстранили от руководства местным отделением партии. Впрочем, в списке кандидатов в Законодательное собрание Ильина осталась, возглавив одну из региональных групп.

– Умение слушать и слышать людей должно стать неотъемлемой частью работы наших однопартийцев. К сожалению, не все оказались к этому готовы, и мы расстаемся с такими людьми. Вы знаете ситуацию в Славянке. Я прямо скажу, что мы и впредь будем избавляться от членов партии, которые не хотят слышать людей, не видят их проблемы, преследуют свои те или иные интересы. Мы знаем, почему ряд депутатов Славянского муниципального комитета под разными предлогами игнорировали запросы жителей и решения правоохранительных органов, – подчеркнул, выступая перед однопартийцами, Олег Кожемяко. – Партия живой организм, и она, конечно, может болеть. Значит, будем лечить все вместе, а если не помогает – удалять такие «злокачественные образования».

Добавим, что в ближайшие дни конференции по выдвижению кандидатов проведут другие партии, уже представленные в ЗС ПК и освобожденные от обязанности собирать подписи в свою поддержку. КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» планируют определиться со своим списком 10 июля, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 15 июля, ЛДПР – 17 июля.

Артем СТРОГИН