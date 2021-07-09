«Желто-синих» сменят «бело-голубые» Во Владивостоке возрождается профессиональный футбол

На следующей неделе свои первые игры в официальных турнирах – Кубке России и Профессиональной футбольной лиге – проведет недавно возрожденный клуб «Динамо-Владивосток». Правда, эти встречи пройдут на выезде. В столицу Приморья большой футбол вернется осенью – первая домашняя игра «Динамо» запланирована на начало сентября.

Напомним, что восстановленный спустя 53 года клуб «Динамо-Владивосток» теперь будет защищать честь Приморья вместо «Луча», признанного банкротом несколько месяцев назад.

Курс на ФНЛ

Новая команда «бело-голубых» (это традиционные цвета динамовцев) прошла официальное лицензирование и заявилась для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В Российском футбольном союзе пошли навстречу заявке Приморья, учитывая опыт и заслуженное уважение наших команд и спортсменов в футбольной истории страны. Хотя каждый вновь созданный клуб обязан пройти сквозь сито соревнований на любительском уровне и победить в зональном турнире. Именно так пробивались в ПФЛ «СКА-Хабаровск», «Вулкан» из Петропавловска, «Смена» из Комсомольска, «Океан» из Находки и ряд других дальневосточных команд. Однако для «Динамо-Владивосток» сделано исключение.

Первенство России по футболу среди клубов ПФЛ 2021-2022 годов пройдет в четырех группах. Мы попали в третью. Она самая большая, поэтому на первом этапе разделена на две подгруппы – «А» и «Б». Приморцы волей жребия оказались в «Б». Нашими соперниками станут «Рязань», «Салют Белгород», «Сокол Саратов», «Калуга», «Химки-Арсенал» из Тулы, «Авангард» из Курска, «Факел-М» из Воронежа, «Динамо-Брянск», «Зенит» из Пензы и «Сахалин». Интересно, что команды из Тулы, Курска и Воронежа ранее сражались с «Лучом» во Владивостоке.

На первом этапе матчи в каждой подгруппе будут проведены независимо друг от друга, по двухкруговой системе. На втором этапе первые шесть команд первой подгруппы сыграют в два круга с шестью первыми командами второй подгруппы (12 туров), таким образом разыграв места с 1-го по 12-е. Победитель этой стадии чемпионата автоматически попадет во второй по значимости футбольный дивизион страны – Футбольную национальную лигу (ФНЛ), которую в прошлом году добровольно-принудительно покинул «Луч». «Динамо-Владивосток» ставит перед собой цель сразу выйти на этот уровень.

Тренер из «Реала», приморцы и легионеры

Главным тренером приморской команды стал Сергей Бойко, которому в этом году исполнится 50 лет. В молодости он полузащитником выступал за разные клубы ПФЛ и ФНЛ, но звезд с неба не хватал.

Окончил Калужский государственный педагогический университет и с отличием Высшую школу тренеров, в тот же период проходил стажировки в московском ЦСКА и в испанских клубах «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад». На тренерском поприще Бойко добился определенных успехов: за один сезон возродил клуб «Иртыш» и в 2015 году стал серебряным призером второго дивизиона России в зоне «Восток». А нынешней весной с армянским клубом «Арарат» он завоевал Суперкубок Грузии, в борьбе за который участвовали команды со всего Закавказья.

Именно под его началом сейчас отбираются и тренируются футболисты «Динамо-Владивосток». Руководством администрации региона наставнику клуба была поставлена задача собрать костяк команды только из приморских спортсменов. И он с ней справился: 11 игроков с местной пропиской уже подписали контракты с «Динамо».

Как сообщил генеральный директор клуба Евгений Алхимов, в заявку на предстоящий чемпионат ПФЛ выбраны местные футболисты, которые уже соответствуют уровню ФНЛ. Они родились или проживают на всем пространстве края от Лучегорска до Большого Камня. Некоторые из них хорошо известны болельщикам Владивостока, поскольку ранее сражались за «Луч». Это Максим Насадюк, Сетрак Акопян, Руслан Гордиенко, Никита Белунов. Компанию им составили Дмитрий Калугин, Артур Тихомиров, Кирилл Бородин, Александр Васильев, Дмитрий Чеповский, Сергей Смородский и Игнат Графов.

– Игнат Графов вообще вытащил счастливый билет, – сообщил в социальных сетях главный тренер команды Сергей Бойко. – Он недавно перебрался во Владивосток из Покровки, выступал на чемпионате города. На просмотре забил мяч, мы решили взять его на предсезонный сбор, во время которого спортсмен показал, что готов к игре на серьезном уровне. С ним заключен контракт.

Из них стоит отметить тех приморских воспитанников, которые, несмотря на молодой возраст, успели профессионально сыграть в клубах ФНЛ. В их числе уже упомянутый полузащитник Дмитрий Калугин, сражавшийся за «Факел» из Воронежа, и его коллега-вингер Артур Тихомиров, выступавший за подмосковные «Химки». Хавбек Артем Коржунов родом из Амурской области, но большую часть карьеры провел в новосибирской «Сибири».

Есть в возрожденном «Динамо» и легионеры. В их числе Валерий Соломаха – 21-летний форвард родом из прибайкальского Усть-Илимска, постигавший основы футбола в Москве. Опытный центральный защитник Алексей Подпругин и вратарь Виталий Шильников ранее выступали за клуб «Чита» из Забайкалья.

Как сообщил спортивному обозревателю «В» пресс-секретарь клуба Олег Котов, до конца лета в состав «Динамо-Владивосток» вольются еще несколько игроков уровня ФНЛ. Переговоры ведутся с ребятами из Москвы, Смоленска и Керчи.

P.S. Когда верстался номер, пришло сообщение из Подмосковья. В городе Раменское местный «Сатурн» уступил «Динамо-Владивосток» со счетом 0:2.

Справка «В»

«Динамо» – советский футбольный клуб из Владивостока, основанный в 1944 году. Семикратный чемпион Приморья, девятикратный обладатель Кубка края, он побеждал на зональных соревнованиях РСФСР. Однако в 1957 году в споре за право участвовать в чемпионате РСФСР на профессиональном уровне в классе «Б» уступил молодому и амбициозному клубу «Луч». В конце 60-х назывался «Пограничник», прекратил свое существование в 1968 году. Уже в наше время неоднократно предпринимались попытки по его восстановлению.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА