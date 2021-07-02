«Адмирал» готовится к новому сезону Прославленный и желанный для всех хоккейных команд России кубок Гагарина побывал в конце июня в Приморье. На прошлой неделе его демонстрировали на «Фетисов-арене» во Владивостоке и в Ледовом дворце спорта Большого Камня.

Почетный трофей, вручаемый ежегодно победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и названный в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина, привез уроженец нашего края и нападающий омского «Авангарда» Павел Дедунов. Минувшей весной дальневосточник в составе сибирской команды стал чемпионом евроазиатского континента первенства 2020/2021 годов. По традиции все хоккеисты клуба-победителя летом по очереди привозят на день-два кубок Гагарина на свою малую родину.

Сам приз, кстати, нелегкий и весит 26,8 кг, в нем только одного чистого серебра 19 кг, а вместе с кофром он тянет на все 56 кг.

31-летний урожденный большекаменец выступал за хабаровский «Амур» и череповецкую «Северсталь», а с 2019 года – за омский «Авангард». Его спортивная карьера может служить примером для начинающих приморских хоккеистов. Ведь наш земляк первоначально играл на уровне фарм-клубов КХЛ, а благодаря таланту и трудолюбию сумел пробиться в состав молодежной сборной России и стал чемпионом КХЛ.

Задача клуба – выйти в плей-офф

Появление на берегу Тихого океана кубка Гагарина и воспитанника приморского хоккея Павла Дедунова как нельзя кстати. Прямо сейчас во Владивостоке ведется формирование «Адмирала» нового образца.

Газета «Владивосток» напоминает, что из-за пандемии «моряки» пропустили минувший чемпионат. Руководство Федерации хоккея России (ФХР) в виде исключения допустило наш клуб к очередному первенству КХЛ, хотя обычно в таких случаях команда должна минимум один сезон отыграть в первенстве Высшей или Молодежной хоккейной лиги и попасть в призеры. Однако у «Адмирала» с сентября по март на этом уровне сражались молодые дублеры «Тайфуна» и завершили чемпионат в середине турнирной таблицы. Не обошлось и без лоббизма – за участие приморцев в КХЛ активно ратовали легендарный хоккеист и ныне общественный деятель Вячеслав Фетисов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, увлекающийся игрой на любительском уровне.

Поэтому «морякам» дали шанс собрать после годичного перерыва новый состав и второй раз в своей истории сразиться в Континентальной хоккейной лиге. Требование ФХР всего одно: до 31 июля погасить четырехлетнюю задолженность перед хоккеистами и тренерами.

Руководство и спонсоры «Адмирала» поставили перед клубом амбициозную задачу: по итогам регулярного первенства выйти в весеннюю стадию плей-офф.

Предсезонная подготовка «Адмирала» начнется 11 июля в Москве. В столице игроки пройдут углубленное медицинское обследование, займутся усиленной физической подготовкой в тренажерных залах и обкаткой на льду.

Затем команда под руководством главного тренера Сергея Вострикова вылетит в Белоруссию на 17-дневные сборы. В Минске будут нарабатываться игровые связки, игроков распределят по тройкам и пятеркам. Команда проведет две контрольные игры с «Динамо-Минском» и с «Северсталью».

В Москву приморская хоккейная дружина вернется 30 июля, где продолжит подготовку к сезону. В планах также еще четыре товарищеские встречи со столичным «Спартаком», московским «Динамо» и дважды с подмосковным «Витязем». В Первопрестольной «Адмирал» будет тренироваться вплоть до старта чемпионата КХЛ сезона-2021/2022, который запланирован на 1 сентября. Наших земляков определили в дивизион, названный в честь легендарного хоккейного тренера Аркадия Чернышева.

Возвращение в родную гавань и приглашение на борт

В ближайшие дни необходимо собрать костяк «моряков». Первый контракт заключен с Дмитрием Саюстовым. 33-летний нападающий сражался за «Адмирал» с 2015-го по 2018 год, в среднем за сезон набирал до 20 очков по системе гол + пас. Из Владивостока талантливого спортсмена вызывали не только в молодежную, но и в главную сборную России. Три прошлых сезона хоккеист провел в новосибирской «Сибири», а сейчас готовится к новому сезону у себя дома в Челябинске.

Вот как Дмитрий отреагировал в соцсетях на предложение от клуба: «Мне позвонил Вадим Аверкин, спортивный директор «Адмирала». Объяснил, что у тренерского штаба и руководства есть ко мне интерес. Я посоветовался с семьей и решил сказать «да». Все-таки Владивосток для меня почти родной город. Воспоминания о нем и команде самые теплые. Болельщики всей душой поддерживают команду, в аэропорту встречают с плакатами. Это невероятно приятно и сильно мотивирует. Появляется желание биться каждый матч. Очень жду предсезонных командных сборов, хочу увидеться с ребятами, тренерами, руководством клуба, окунуться в хоккейную атмосферу. Предсезонная подготовка – очень важная часть, она закладывает фундамент на следующий сезон. Хоккей ведь командный вид спорта, поэтому необходимо четко выполнять задачи тренерского штаба. Задачи на сезон самые высокие. Основная – попадание в плей-офф. На Дальнем Востоке к этому особое отношение. От себя жду результативных действий, буду стараться приносить максимальную пользу команде на льду и в раздевалке».

Помимо Саюстова в родную гавань возвращается голкипер Никита Серебряков. Он также именно на приморском льду стал опытным хоккеистом, привлекался в юниорскую и студенческую сборные России. За «Адмирал» 25-летний вратарь провел 69 игр, отразил 1885 бросков при коэффициенте надежности 2,89.

Кроме известных игроков однолетние контракты заключены с защитниками Виталием Меньшиковым, Динаром Хамидуллиным, Леонидом Метальниковым, Максимом Матушкиным, Федором Беляковым, с нападающими Артемом Гареевым и Михаилом Котляревским. Переговоры ведутся еще с целым рядом хоккеистов. Широкой публике они пока неизвестны, поскольку до сих пор выступали в командах Высшей хоккейной лиги. Дело в том, что в «Адмирале» вынуждены делать ставку не на звездных и дорогих спортсменов, а на молодых и перспективных. У них будет шанс проявить себя, а у клуба – сэкономить свой весьма скромный на фоне других клубов бюджет. В 2019 году объем финансирования нашего клуба был вторым с конца, а в этом, возможно, станет вообще последним в списке.

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

с сайта ХК «Адмирал», с сайта КХЛ