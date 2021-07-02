И дамы могут быть кавалерами Галерист и филолог из Владивостока удостоены государственных наград Франции

В рамках визита посла Франции во Владивосток в столице ДФО в галерее «Арка» состоялось поистине знаменательное событие. Господин Пьер Леви вручил высокую государственную награду Французской Республики Вере Глазковой.

– Орден кавалера Искусств и литературы вручен директору и основательнице галереи современного искусства «Арка», меценату, кандидату химических наук, деятелю искусств с огромным стажем Вере Глазковой, – рассказала Елена Теренецкая, заместитель директора «Альянс Франсез – Владивосток». Вера Евгеньевна стояла у истоков создания «Альянс Франсез – Владивосток», занималась продвижением дальневосточных художников в Европе: участие в Art Paris, в международной выставке цифрового видеоарта DiVA. Также стоит упомянуть более десяти проведенных ею выставок французских художников в рамках «Ночи музеев», международной акции, приуроченной к Международному дню музеев.

В этот же июньский день в «Арке» состоялось еще одно награждение. Кавалерской степени орден Академических пальм вручен Мальвине Ступницкой – первому директору «Альянс Франсез – Владивосток», доценту кафедры романо-германской филологии Школы региональных и международных исследований ДВФУ, чей преподавательский стаж насчитывает почти 50 лет.

Вместе с Верой Глазковой и Мальвиной Ступницкой в Приморском крае можно назвать лишь пять обладателей столь высоких наград.

– Престиж данных орденов всегда поддерживался высокими критериями отбора кандидатов и ограниченным числом награждений в год по всему миру: не более 50 человек – в степень командора, 140 – в степень офицера и 450 – в степень кавалера, – отметила Елена Теренецкая.

В связи с эпидемиологической ситуацией награждение прошло в узком кругу родных и коллег награждаемых, а также представителей администрации города, края и «Альянс Франсез – Владивосток».

Справка «В»

Орден Академических пальм ведет свою историю от ордена как организации, учрежденного еще в 1808 году императором Наполеоном I для академиков и профессоров Парижского университета и некоторых лицеев. С 1955 года орден делится на три степени: командора, офицера, кавалера. Удостоены кавалерской степени ордена могут быть лица не моложе 35 лет, прослужившие не менее 10 лет в одной из сфер образования. Также орден Академических пальм имеет название «Лиловый легион» по аналогии с «Почетным легионом».

Что касается ордена Искусств и литературы, то это ведомственная награда Франции, находящаяся в ведении министерства культуры этой страны. Орден был учрежден директором от 2 мая 1957 года с целью вознаграждения лиц, отличившихся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, которые они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире. Решение о присуждении принимает министр культуры и коммуникаций Франции при содействии совета ордена.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА