«Пришли к государю послы иноземные» О первых царях династии Романовых расскажут не только музейные экспонаты, но и онлайн-лекторы

В главном корпусе (ул. Светланская, 20) Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева продолжает работу выставочный проект «Романовы. От царя до императора. Из собрания Музеев Московского Кремля» (6+). На днях к выставке добавятся онлайн-лекции, посвященные истории и быту царских особ, – их жителям Владивостока прочитают сотрудники столичных музеев.

Первым царям династии Романовых выпало восстанавливать Россию после Смуты. И они блестяще справились с этой задачей, превратив разоренную интервентами страну в мощную, процветающую империю. Понять дух той эпохи помогут экспонаты из московских музеев, представленные сейчас во Владивостоке, – это личные вещи российских государей. И даже их лошадей, например, попона для «конного транспорта» царя Алексея Михайловича. Многие артефакты впервые покинули сокровищницу Музеев Московского Кремля.

Напомним, что музейные экспонаты XVII–XVIII веков, связанные с представителями Дома Романовых, доступны для жителей Приморья с мая – для того, чтобы увидеть уникальные артефакты, теперь не нужно лететь в Москву. За каждой представленной на выставке вещью – история нашей страны, тесно переплетенная с судьбами царей и императоров. Например, жители и гости Владивостока могут видеть крест, подаренный митрополитом Филаретом царю Михаилу Романову, охотничий нож шведского короля Карла XII, забытый им при бегстве из королевской палатки во время разгрома в Полтавской битве… И многое другое, что позволит по-новому взглянуть на события, хорошо известные из учебников истории.

Добавим, что с 30 июня посетители Музея истории Дальнего Востока могут стать слушателями онлайн-лекций «Россия при первых Романовых», которые читают сотрудники Музеев Московского Кремля. Слушатели смогут более подробно познакомиться с главными героями выставки – представителями Дома Романовых и Россией в период XVII–XVIII веков. На лекциях приморцам расскажут о рождении династии Романовых, царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче, о внутренней и внешней политике России того времени, о царицах и царевнах XVII века, первом русском театре, дворцах Кремля, церковной и крепостной архитектуре, декоративно-прикладном искусстве в эпоху первых Романовых и многом другом.

Лекции будут проходить на платформе ZOOM (3+) каждую неделю с июня по сентябрь, по средам или четвергам. Для удобства жителей Владивостока читать их будут в вечернее время. Познакомиться с подробным описанием лекций и купить билеты можно на странице проекта на сайте Музеев Московского Кремля. Цикл лекций, как и выставка «Романовы. От царя до императора» во Владивостоке, продлится до конца сентября.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА