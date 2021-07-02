Корейские туристы пройдут по Приморью новым маршрутом Знаковые места Владивостока, которые связаны общей историей России и Республики Корея, объединил единый туристический маршрут. Актуализировать и дополнить информацию в картах и буклетах для гостей из Страны утренней свежести планируется до открытия границ и возобновления международного туристического обмена, сообщили в пресс-службе края.

Работу по обновлению информационных карт для южнокорейских туристов проводят вместе Туристско-информационный центр Приморья и генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке.

«В 2019 году туристический поток из Республики Корея показал самый большой прирост – он составил 27 %. Это демонстрирует высокий интерес южнокорейских граждан к Владивостоку. И, несмотря на колоссальный спад всего туристического рынка в этом году, исследования, проведенные в Корее, показывают, что интерес к России и к отдыху в приморской столице со стороны корейских граждан не падает. Именно поэтому мы продолжаем подготовку к началу туристического сезона. И работа над актуализацией туристических маршрутов для гостей из Республики Корея – важное направление этой работы», – рассказал руководитель Агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

Одно из самых популярных во Владивостоке мест посещения корейскими туристами – памятник на улице Хабаровской, где в начале XX века размещалось корейское поселение, известное как Корейская слободка.

Есть в дальневосточной столице и другие точки притяжения для граждан Республики Корея. Многие из них уже были объединены в единую туристическую карту. В этом году решено расширить эту информацию.

«Генеральное консульство Республики Корея выразило заинтересованность в том, чтобы помочь нам в модернизации карты. В маршрут добавлены новые объекты, интересные с познавательной точки зрения, связанные с историей пребывания корейцев во Владивостоке и развитием дружбы русского и корейского народов. Основной акцент сделаем на достопримечательности, которые будут интересны молодым корейцам. В прошлом году исполнилось 30 лет с момента установления российско-корейских дипломатических отношений. Карантин передвинул все торжества в честь этого, но даже в такой непростой период мы продолжаем работать над совершенствованием информационного поля для туристов, которые планируют в будущем посетить Владивосток», – отметила директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич.

Карта с новым маршрутом будет распространяться среди туристов бесплатно. Получить ее гости дальневосточной столицы смогут на стойках Туристско-информационного центра в аэропорту, на Морском вокзале и центральной площади Владивостока.

Отдел новостей «В»

Фото ТИЦ ПК/www.primorsky.ru