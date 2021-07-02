Турецкий берег оказался доступнее Посредственный сервис и высокие цены отпугивают туристов от российских курортов

После возобновления авиасообщения с Турцией и наводнения в Крыму продажи туров на юг России упали вдвое, рассказал газете «Известия» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, в конце июня внутренний туризм получил три мощных удара: произошло открытие Турции, наводнение в Крыму и Анапе и усиление антиковидных мер.

– По вине стихии произошла антиреклама Крыма: люди увидели затопленные Керчь и Ялту, размытые пляжи в Анапе и решили взять паузу. К бронированию не располагала и довольно холодная погода на побережье, – пояснил эксперт.

Еще один фактор, по мнению Сергея Ромашкина, – нарастающие в регионах запреты для невакцинированных туристов. Пока это не затронуло Крым и Краснодарский край, но Севастополь уже принял решение о том, что с 15 июля он будет принимать только вакцинированных или переболевших туристов со справкой о наличии антител.

– Есть реальные риски, что в Сочи, Анапе и на других популярных курортах введут аналогичные ограничительные меры. И это станет катастрофой для летнего сезона. По опыту прошлого года можно сказать, что требование тестов ПЦР снижает турпоток в два раза, а прививочные ограничения – в три-четыре раза. То есть мы потеряем больше половины туристов. Поэтому сейчас многие насторожились: люди не хотят терять деньги и отдых, как это было год назад в разгар пандемии, – отметил эксперт.

Но, без сомнения, самое большое число россиян перетянула на себя Турция.

– У нас наконец-то появилась свободная конкуренция, и российские курорты во многом ее проигрывают, – сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, проблема отечественных курортов в том, что лишь 10 % гостиничной инфраструктуры там можно считать новой и качественной. Есть всего 45 пятизвездочных гостиниц в Краснодарском крае и 15 в Крыму, а в Турции их 532. Поэтому закономерно происходит перераспределение спроса в сторону Турции, а также Кипра, Греции, Хорватии и Болгарии.

– Есть и другая проблема: ограничение зарубежной перевозки привело к перегреву цен в России. Если в Турции сейчас можно отдохнуть за 40 тыс. на двоих в отеле «все включено», и в эту сумму входит перелет, то в России за те же деньги туристам доступен лишь хороший отель с завтраками, без перелета, – сравнил Дмитрий Горин.

Отказов от туров по России почти нет

Новых бронирований поездок в Турцию у туроператоров очень много, продажи туров выросли в разы, отметил вице-президент АТОР. При этом число аннулированных туров по России минимально: многие туристы приобретали невозвратные авиабилеты, их ждут штрафы за отказ от перевозки и от гостиниц.

А вот от туров в Ялту путешественники отказываются, причем из-за ЧП в городе сделать это можно было без штрафных санкций.

– После наводнения в Ялте продажи туров туда упали в четыре раза. Есть и отказы, люди переносят поездки на Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, а вот на Турцию почему-то нет, хотя она и дешевле, – сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Эксперт ожидает, что на восстановление пляжей в Ялте понадобится несколько недель.

Несмотря на то что новые бронирования отдыха в Крыму сократились, от уже купленных путевок туристы практически не отказываются, отметил Сергей Ромашкин. По его словам, Крым принимает около 30 тыс. туристов в сутки, из них Ялта – около 10 тыс. Отказов от туров туда за минувшие выходные меньше ста.

– Большая Ялта – это курорт протяженностью 70 км, и наводнение произошло только в центральной его части. В пострадавшей зоне находятся не более 10 отелей, поэтому влияния на туризм в Крыму это ЧП почти не оказало. Большая часть курортных поселков доступна для отдыха, люди там купаются – в Гурзуфе, Кореизе, Балаклаве, например. Думаю, что в центральной Ялте уборку закончат к концу недели, – отмечает эксперт.

Когда упадут цены в Крыму и Сочи

На данный момент снижения цен в российских отелях нет, аналогичная ситуация и в Абхазии, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист». Об этом же сообщили Сергей Ромашкин и Алексан Мкртчян.

– Зарубежные пляжные направления были закрыты, и черноморские отельеры подняли цены до небес. Мы такого не видели никогда, чтобы отель с разбитыми зеркалами и скрипучим шкафом стоил 10 тыс. в сутки. Сейчас цены уже поднимать не будут. Наоборот, в августе ждем снижения на 20 %, хотя это мало, ведь перед сезоном цены взлетели в два-три раза, – отметил Алексан Мкртчян.

Туры на Черноморское побережье распроданы до 10–15 июля, поэтому сейчас нет необходимости подстегивать продажи за счет скидок, пояснил Сергей Ромашкин.

– Если снижение цен и случится, то где-то после 10 июля. Но не нужно ждать скидок до 50–80 %, сначала падение будет на уровне 5–10 % в зависимости от спроса. Это произойдет на всех российских курортах, – сказал он.

Эксперт уточнил, что места в отелях юга России после 15 июля есть. Так, в базе туроператора значатся доступными 200 отелей Краснодарского края из 400.

Заморские лежаки вызвали ажиотажный спрос

Из Приморья на летний отдых в этом году туристы массово уезжают на пляжный отдых в Сочи и Крым. А для экскурсионных прогулок выбирают Казань, Абхазию, Москву и Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений – Кипр, Мальдивы, Грецию и Турцию.

– Когда стало известно, что с 22 июня Турция открыла свои границы для российских туристов, люди стали массово обращаться за путевками, звонили и писали днем и ночью, чтобы успеть забронировать отдых там, – рассказывает директор крупной владивостокской турфирмы Евгения Белянина. – Даже на сентябрь бронируют, хотя эпидситуация может ухудшиться и есть риск, что перелеты в Турцию вновь закроют для туристов.

Такой ажиотаж объясним высоким качеством сервиса, который предлагает эта страна. К тому же отдых в турецкой стороне обходится все же дешевле, чем на отечественном берегу.

Однозначно при выборе тура для наших земляков определяющим является соотношение цена – качество. По данным Евгении Беляниной, на 4 июля стоимость двухнедельного тура для двух взрослых в пятизвездочном отеле по системе «все включено», медицинская страховка и трансферы обойдутся в 115 тысяч рублей чартером из Владивостока. В Сочи десятидневный тур на двоих чартером из Москвы и Санкт-Петербурга в четырехзвездочной гостинице по системе «только завтрак» – 80 тысяч рублей. Если вылетать из Владивостока, то к этой сумме надо прибавить еще стоимость авиаперелета из Приморья в Москву – на сегодня это свыше 26 тысяч рублей только за один билет туда-обратно.

Отдел экономики «В»