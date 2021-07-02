Чаще всего приморцы компенсируют приобретение подъемников В Приморье почти 18 миллионов рублей направлено из краевого бюджета на помощь маломобильным гражданам. Жители края вправе компенсировать расходы на адаптацию жилья под нужды инвалидов, к примеру, при покупке пандуса или подъемника. Мерой поддержки воспользовались уже 57 человек, сообщили в пресс-службе региона.

В краевом министерстве труда и социальной политики уточнили, что чаще всего приморцы компенсировали приобретение подъемников. Кроме того, средства пошли на расширение дверных проемов, покупку пандусов и доводчиков для дверей.

Специалисты также рассказали, расходы на какие нужды компенсируют сейчас за счет бюджета. Так, выплату размером 400 тысяч рублей можно получить при приобретении стационарных подъемников и ступенькоходов, в том числе интегрированных с креслом-коляской.

Ступенькоход – это мобильный лестничный подъемник, основным назначением которого является помощь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также способствующий восстановлению после серьезных травм.

Компенсация за покупку и доставку съемных пандусов в подъезде может составить 30 тысяч рублей.

Компенсация до 50 тысяч рублей предоставляется на установку доводчиков, расширение проемов входных, внутри-квартирных и балконных дверей, приобретение пандусов на пороги.

Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.

Оформить компенсацию можно в течение 31 рабочего дня. Если заявление на компенсацию подано через Социальный портал Приморского края, заявителю не потребуется представлять подлинники или копии документов.

Новая мера социальной поддержки маломобильных приморцев появилась в конце 2019 года. В 2020-м выплатой смогли воспользоваться 65 человек. Из краевого бюджета на обозначенные цели направили 16,5 миллиона рублей.

«В текущем году мы предусмотрели на эти выплаты почти 40 миллионов рублей. Увеличение финансирования позволит оказать поддержку гораздо большему числу нуждающихся», – комментирует министр Светлана Красицкая.

По словам главы ведомства, повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями, успешная социализация в обществе – важнейшее направление социальной политики региона.

«Очень важно, чтоб люди знали о том, на какую поддержку они могут рассчитывать. Ответы на многие вопросы инвалиды и их семьи могут получить в нашем министерстве или в центре «Опора». К примеру, люди часто спрашивают о технических средствах реабилитации, предоставляемых Приморским региональным отделением Фонда социального страхования, о том, как на территории края получить протезно-ортопедическую помощь бесплатно и без лишних волнений», – подчеркнула глава ведомства.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru