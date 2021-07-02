Приморье входит в десятку регионов, где банки активно кредитуют застройщиков На 1 мая в регионе действовало 103 договора проектного финансирования – это втрое больше, чем год назад. По ним кредитные организации выдали застройщикам 68,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Сегодня компании не могут строить дома, напрямую привлекая деньги дольщиков. Для финансирования строительства жилья бизнес использует банковские кредиты и собственные средства. Дольщики же деньги размещают на счетах эскроу, в Приморье таких 5,6 тысячи. Еще больше тысячи счетов эскроу раскрыто, а это значит, что дома достроены и дольщики получили новое жилье.

В целом по стране объем финансирования строительных компаний к маю 2021 года составил более 3,5 трлн рублей. По числу открытых кредитных линий лидируют Москва, Московская область и Краснодарский край: в этих регионах между банками и застройщиками заключено 749 договоров. В десятку вместе с Приморьем попали Татарстан, Санкт-Петербург, Красноярский край, а также Новосибирская, Тюменская и Свердловская области.

Вместе с тем в 12 регионах пока отсутствуют жилищные проекты, реализующиеся с использованием счетов эскроу.

Отдел экономики «В»