Пандемия заставила россиян искать подработку Каждый пятый россиянин, ищущий подработку летом, рассматривает позиции курьера, маркетолога или преподавателя, а некоторые хотели бы быть водителями или работать на стройке, показало исследование сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Проведенный анализ данных позволил выяснить, кем хотели бы подрабатывать жители России и насколько они планируют увеличить доходы благодаря дополнительной занятости. В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей данной электронной площадки из всех регионов страны.

«Исследование показало, что больше половины россиян (60 %) хотели бы найти подработку этим летом, 31 % респондентов заявили, что дополнительная занятость их не интересует. Еще 9 % опрошенных ответили, что уже подрабатывают, – рассказали авторы.

Каждый пятый респондент в качестве подработки на летнее время рассматривает позицию курьера, по 18 % участников опроса выбрали бы работу маркетолога или преподавателя, а по 15 % опрошенных готовы подрабатывать водителями или строителями. Еще 9 % привлекает должность компьютерного мастера, а 6 % хотели бы подрабатывать официантом.

Около трети россиян хотят с помощью подработки увеличить основной доход как минимум в два раза, а 27 % – на 30-50 %. Каждый шестой участник опроса хотел бы получать прибавку в размере 50 % от зарплаты. В то же время 15 % рассчитывают, что заработок от дополнительной занятости составит 10-30 %. Еще 1 % претендует на прибавку к основной зарплате в 10 %, а 13 % уверены, что подработка станет для них основным доходом.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий отметил, что подработка стала трендом на рынке труда еще в прошлом году, в 2021 году эта тенденция укрепилась.

Отдел экономики «В»

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