Количество пунктов ПЦР-тестирования увеличат перед ВЭФ В Москве состоялось межведомственное совещание по вопросам подготовки VI Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русском 2–4 сентября.

На мероприятии обсуждались меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности ВЭФ, форматы участия иностранных гостей, а также подготовка Владивостока и кампуса ДВФУ к проведению форума, уточнили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

«Восточный экономический форум станет вторым после Петербургского международного экономического форума крупным мероприятием в текущем году, который пройдет в гибридном формате. Мы ожидаем участие гостей высокого уровня как в традиционном – очном, так и в онлайн-формате. При этом подчеркну, что обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности является безусловным приоритетом при проведении мероприятия», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

На совещании был отмечен положительный опыт подготовки ПМЭФ–2021 с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, который будет учтен при проведении Восточного экономического форума. В частности, также будет организовано обязательное ПЦР-тестирование участников. При этом количество пунктов ПЦР-тестирования в Москве и Владивостоке будет увеличено для удобства гостей форума.

Были рассмотрены возможные форматы для эффективного участия иностранных гостей в мероприятиях ВЭФ–2021, порядок въезда и визового обеспечения участников.

Отдельно обсуждался ход реализации дорожных карт по подготовке Приморья, Владивостока и кампуса ДВФУ, в том числе ремонт городской инфраструктуры и фасадов зданий, готовность гостиничного фонда к приему участников форума.

Отдел новостей «В»