На приморский ринг выходит сборная России по боксу Сегодня рейсом из Москвы во Владивосток прибывает мужская национальная команда России по боксу. В нашем городе лучшие боксеры страны пройдут акклиматизацию и завершающий этап подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.

Россия успешными боями на чемпионатах мира и Европы заработала семь олимпийских путевок из восьми возможных. В столице Японии выступят Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг). Под руководством спортивного штаба во главе с главным тренером сборной заслуженным тренером РФ Виктором Фархутдиновым ребята будут вплоть до 20 июля тренироваться в кампусе ДВФУ на острове Русском. Там же созданы условия для проживания команды.

По мнению экспертов, российские боксеры на Олимпиаде могут завоевать одно-два золота, одно-два серебра и две-три бронзы. При благоприятном исходе с наградами окажутся все наши боксеры.

Всего на территории Приморья пройдут акклиматизацию и завершающие тренировки более 600 человек, которые сразятся в XXXII летних Олимпийских и XVI летних Паралимпийских играх. Наш край выбрали 22 олимпийские сборные команды, остальные будут готовиться в Хабаровске и на Сахалине. Кроме того, во Владивостоке разместятся сборная Республики Узбекистан по плаванию и команда Республики Беларусь по боксу.

Основными площадками предолимпийских сборов станут спортивный комплекс «Олимпиец», КСК «Фетисов-арена», кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском, кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, стрелково-стендовый комплекс «Стрелок», спорткомплекс «Динамо» и гребная база в поселке Лозовом под Партизанском. Во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ с 5 июля развернется оперативный штаб, который будет координировать работу по предолимпийским сборам.

По словам министра спорта Приморского края Жана Кузнецова, особое внимание будет уделено вопросам эпидемической безопасности.

«В» напоминает читателям, что ранее в Приморье готовились советские и российские сборные накануне летних и зимних Олимпиад в Мельбурне (1956 год), Токио (1964), Саппоро (1972), Сеуле (1988), Нагано (1988), Сиднее (2000), Пекине (2008) и Пхёнчхане (2018). Каждый раз наши олимпийцы завоевывали для страны множество медалей. А Олимпиада в Сеуле и вовсе стала рекордной по количеству наград в сравнении с предыдущими и последующими играми.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта pixabay.com