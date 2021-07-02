У медведей из Уссурийска появится новая берлога Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж посетили зооэкспозицию в центральном городском парке на Володарского.

Причиной визита стали многочисленные обращения уссурийцев и дрессировщицы Веры Блищ в правительство Приморского края с просьбой о создании муниципального зоопарка для спасенных 6 лет назад от наводнения животных. Губернатор и мэр приняли решение о том, что объект, отвечающий всем требованиям законодательства, начнут строить в 2022 году.

– На сегодняшний день мы видим, что здесь стесненные условия для животных, что не отвечает современным требованиям по их содержанию. Поэтому нужно сделать так, чтобы этот зоопарк был в составе муниципалитета или в составе краевой собственности. Мы переговорили с Евгением Евгеньевичем о том, что они подберут территорию, на которой будет размещен зоопарк, – рассказал глава Приморского края в своих социальных сетях. – Специалисты подготовят эскизный проект, мы его проработаем, начнем делать документацию, чтобы в 2022 году приступить к строительству. Я думаю, зоопарк можно построить так, чтобы это было удобно и для жителей Уссурийска, и для жителей других окрестных населенных пунктов.

Как уже рассказывал «В», медведям и другим животным из зооэкспозиции Уссурийска требуется новый приют, поскольку их вольеры не соответствуют новым требованиям постановления правительства РФ от 30 декабря 2019 года № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Ранее администрация Уссурийска вела переговоры с частными зоопарками Приморского края о возможности передачи им зверей, однако там от такого предложения отказались. А многие жители высказывались за перевозку животных в другое место, так как условия для животных в существующей зооэкспозиции оставляют желать лучшего.

«Обитателям уссурийского зоопарка будем искать новую «берлогу». Ждем от муниципалитета предложений по новому месту для размещения зверинца, который должен соответствовать современным требованиям и быть комфортным для животных и посетителей. В проекте примут участие и сами сотрудники зоопарка», – написал Олег Кожемяко в своем Instagram (12+).

Светлана СТАРОДУБЦЕВА