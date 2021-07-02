Выборы без риска для здоровья Любовь Терендина: Голосование в сентябре должно быть безопасным

Количество новых случаев COVID-19 в России и Приморье продолжает расти. Эпидемиологическая ситуация заставляет задуматься: насколько безопасным будет посещение избирательных участков в сентябре?

Некоторые решения, связанные с противодействием коронавирусу во время избирательных процедур, уже приняты. Центризбирком РФ предписал проводить голосование на выборах в Госдуму в течение не одного, а трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Однако достаточно ли этой меры для того, чтобы исключить возможность передачи вируса?

– Что касается средств индивидуальной защиты, то они заказаны и будут предоставлены в необходимом количестве не только тем, кто будет работать на избирательных участках, но и всем избирателям, - рассказал «В» заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников. - Каких-либо решений насчет вакцинации сотрудников комиссий на данный момент нет. В любом случае мы будем ориентироваться на рекомендации оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пока же люди вправе вакцинироваться добровольно.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты Приморского края по развитию гражданского общества Любовь Терендина обращает внимание на тот факт, что сегодня в отдельных отраслях и в целых регионах вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Как правило, ее предлагают пройти работникам сфер, которые постоянно контактирует с людьми.

- Работа избирательных комиссий на выборах как раз предполагает многочисленные контакты. И у каждого, кто придет на избирательный участок, должна быть уверенность, что вместе с бюллетенем он не получит опасный вирус, - рассуждает Любовь Терендина.

Представитель Общественной палаты считает, что при подготовке к сентябрьским выборам необходимо проработать вопросы, связанные с наличием у всех, кто работает на избирательных участках, иммунитета к COVID-19. При этом Любовь Терендина подчеркивает: никакой принудиловки в плане вакцинации для членов УИК и наблюдателей быть не должно!

- Если у человека по тем или иным причинам есть медотвод от прививки, то для работы на участке достаточно будет свежего ПЦР-теста. Расходы на тестирование при этом должно взять на себя государство, - убеждена Любовь Терендина.

Добавим, что в прошлом году перед проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Центризбирком рекомендовал проводить ПЦР-тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с предписаниями главных государственных врачей территорий».

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА