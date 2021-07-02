Ввоз автомобилей через Владивосток снова растет С 1 июля 2021 года в России вступил в силу ГОСТ 33670-2015, согласно которому импортные подержанные автомобили будет необходимо предоставлять на обязательную проверку в специальные испытательные лаборатории для получения сертификата безопасности колесных транспортных средств (СБКТС). Новые правила не распространяются на порядок оформления автомобилей в таможенном органе, уточнили в пресс-службе Владивостокской таможни.

По словам начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Романа Гончаренко, средний срок таможенного оформления автомобилей сейчас составляет 1,5-2 рабочих дня. По предварительным данным, в первом полугодии 2021 года Владивостокской таможней оформлено 47438 автомобилей – это на 7135 автомобилей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в ведомстве, изменение правил техосмотра импортных автомобилей не затронет порядок таможенного оформления ввезенного автомобиля. Собственнику транспортного средства в первую очередь необходимо задекларировать его, и после уплаты всех таможенных платежей и завершения таможенного оформления таможенный орган выпустит автомобиль в свободное обращение. Далее собственник забирает ТС с места временного хранения и предоставляет его в специальные испытательные лаборатории для получения СБКТС. После оформления СБКТС и уплаты таможенному органу утилизационного сбора уполномоченные организации выдают ПТС.

Добавим, что с 1 ноября 2020 года Владивостокская таможня не выдает паспорта транспортного средства как в бумажном, так и в электронном виде. Также таможня не выдает дубликаты ПТС и не вносит изменения в ранее выданные ПТС. Паспорта на ввозимые транспортные средства выдают в электронном виде уполномоченные организации, полный перечень которых размещен на сайте Минпромторга России.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»