Назимовская батарея стала конечной остановкой С 1 июля во Владивостоке изменилась схема движения автобуса № 5. Его маршрут по просьбам горожан продлен до Назимовской батареи. Здесь оборудован остановочный пункт, сообщает пресс-служба мэрии столицы ДФО.

«Горожане неоднократно обращались в администрацию Владивостока с просьбой обустроить дополнительную остановку в районе Назимовской батареи. На полуострове Назимова в воинских частях служат офицеры и мичманы, трудится гражданский персонал, и многие пользуются общественным транспортом. Раньше им приходилось преодолевать большие расстояния пешком от предыдущей остановки. Теперь же будет гораздо удобнее добираться до работы. К тому же Назимовскую батарею посещают жители и гости нашего города, которые также смогут приезжать сюда на общественном транспорте», – рассказал начальник городского управления транспорта Александр Иванов.

До остановки «Назимовская батарея» запустят автобусы маршрута № 5. Ранее они ходили от остановки «Изумруд» до «Окатовой». Отметим, что в этом году по просьбам пассажиров во Владивостоке планируют ввести шесть новых автобусных маршрутов, а также внести изменения в четыре действующих.

В частности, уже в июле начнет действовать маршрут № 30К «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая», благодаря которому жители отдаленного микрорайона смогут без пересадок добираться до лечебных учреждений на улице Черемуховой. А в сентябре по улицам Владивостока начнут курсировать автобусы № 78 «Волховская – Семеновская», № 87 «Семеновская – Мыс Чумака», № 91 «Майора Филипова – Багратиона», № 99 «Адмирала Смирнова – Снеговая Падь».

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»