Олег Кожемяко договорился с министром о новой школе Проблему обучения детей в Воздвиженке власти Приморья решат при поддержке федерального правительства.

30 июня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители бывшего военного городка под Уссурийском попросили построить новое образовательное учреждение. Напомним, что в апреле в старом корпусе местной школы рухнула одна из перегородок. К счастью, никто не пострадал, но детей временно перевели на удаленку, а с 13 мая они вернулись на очное обучение в другом корпусе. Была проведена строительно-техническая экспертиза, начат поиск вариантов дальнейшей организации учебного процесса. Поэтому вопрос президенту от жителей села ускорил решение важной для Воздвиженки проблемы.

«У вас должна быть построена именно новая школа. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе на строительство и на капитальные ремонты. Программа практически сверстана и будет осуществлена. Нужно, чтобы руководители вашего региона сделали соответствующие заявки. Мы вам обязательно поможем», – ответил президент жителям Воздвиженки.

Сразу после прямой линии губернатор Приморья Олег Кожемяко связался с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, который пообещал помочь в выделении необходимых денежных средств на постройку школы. Все работы планируется выполнить в течение двух лет.

Добавим, что губернатор встретился с жителями Воздвиженки еще в начале текущей недели. Разговор шел не только о школе, но и о других проблемах, связанных с состоянием инфраструктуры: не секрет, что военные городки, как правило, передаются гражданским властям в далеком от идеала состоянии. А оформление документов для постановки зданий и сетей на баланс занимает длительное время.

Отдел политики «В»