Волны уносят жизни Родителей призывают быть бдительными при нахождении с детьми на отдыхе у водоемов

За последнюю неделю в Приморье утонули четверо несовершеннолетних: в понедельник на реке Уссури погибли три малолетних брата, а на следующий день в Большой Уссурке захлебнулся еще один мальчик. Эти страшные трагедии не оставили равнодушными, пожалуй, никого в крае.

Как рассказала «В» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморью Аврора Римская, утром 28 июня трое братьев в возрасте 8, 9 и 12 лет из села Полевого близ Лесозаводска отправились на велосипедах к реке Уссури, чтобы искупаться. Домой ребята не вернулись. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Вскоре на берегу были найдены велосипеды и личные вещи детей. По факту исчезновения братьев было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Убийство двух и более лиц».

В этот же день тело среднего брата с признаками утопления обнаружили в воде возле берега, в 800 метрах от места, где мальчики оставили свои вещи. Поисковики надеялись, что двое других ребят живы и, возможно, скрываются где-то в кустах, испугавшись наказания родителей за смерть братишки. К сожалению, эти надежды не оправдались…

– Тело младшего брата нашли 30 июня в трех километрах вниз по течению от места купания. Третьего ребенка обнаружили мертвым в воде возле железнодорожного моста. Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетних не обнаружено. Согласно первоначальным данным, мальчики захлебнулись водой, – сообщила полковник юстиции Аврора Римская.

Еще одна аналогичная трагедия произошла во вторник, 29 июня, в селе Богуславец Красноармейского района: в реке Большая Уссурка утонул 13-летний подросток, который отправился на рыбалку с 70-летним родственником. Разомлев на солнцепеке, мальчик решил искупаться, в воде ему стало плохо, и он начал тонуть. Очевидцы вытащили его из реки и пытались оказать утопленнику первую помощь до приезда «скорой». Однако прибывшей медицинской бригаде спасти ребенка не удалось. По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка органами следственного управления СК России по Приморскому краю.

Взрослые, не подавайте плохой пример!

Подобные трагические истории в Приморье повторяются из года в год: в августе прошлого года, например, всего за два уик-энда в реках, озерах и бухтах утонули четверо взрослых и ребенок. Короткий купальный сезон в нашем крае невозможно представить без купания в море или других водоемах. Именно за этим в наш край едут туристы из других регионов Дальнего Востока и Сибири, забывая о том, что водоемы, в том числе искусственные, – это особо опасные места отдыха как для взрослых, так и для детей. Люди лезут в воду, спасаясь от жары, и… тонут. Причем четвертая часть утонувших – это дети до 16 лет, половина из которых погибла, купаясь без присмотра. По данным Главного управления МЧС по Приморскому краю, за 2020 год и первую половину текущего года в регионе утонули девять несовершеннолетних.

Как рассказал «В» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю Михаил Исаметов, для того чтобы подобных несчастных случаев было как можно меньше, родители должны воспитывать в детях культуру безопасности нахождения на улице и на воде, рассказывать ребенку, что может с ним случиться в незнакомом месте.

– Нельзя оставлять детей одних без присмотра в том возрасте, когда они еще не могут помочь себе самостоятельно. Ограждение лентой опасного водоема – это не панацея от несчастного случая. Ребенок все равно ее перешагнет и полезет в воду, потому что точно так же поступают его родители. О каких уроках безопасности здесь может идти речь, если малышу есть с кого брать пример? У нас не боятся запретов и не обращают на них внимания до тех пор, пока не случится беда, – подчеркнул Михаил Исаметов. – Даже если вы отпустили сына или дочь купаться, они всегда должны быть у вас на виду. Достаточно нескольких секунд, чтобы подросток попал под высокую волну, оступился, упал, наглотался воды, запаниковал и захлебнулся. На реке, на озере или на море взрослые должны смотреть не только за своими детьми, но и за чужими. И если ребенок находится в опасности, то необходимо проявить разумную инициативу, чтобы не произошла трагедия.

По словам представителя МЧС, люди гибнут не только от переохлаждения или неумения плавать. Основная опасность во время купания на море – особенно в Уссурийском заливе, на популярных пляжах бухты Шамора – это отжимные течения, когда человек не в силах справиться с волнами, которые тащат его в глубину. Поэтому для детей должны быть специальные зоны купания, так называемые лягушатники, огороженные сеткой.

Сергей КОЖИН

Фото:

Алексея Воронина, предоставлено СУ СК России по Приморскому краю