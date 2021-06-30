И трубы ангелов звучат Как самому создать мир, где все цветет и благоухает

Побывать в саду жительницы Уссурийска Ирины Степаненко – большая удача. Ведь мало где еще можно увидеть столько чудес сразу: пруд с дивными нимфеями и карпами кои, штамбовую шелковицу, несколько десятков сортов гортензии, красную жимолость, ампельный махровый портулак и еще массу цветущих растений с названиями на все буквы алфавита.

Отменный аппетит бругмансии

Экскурсию по чудо-саду мы начали с бругмансии. Это вид красиво цветущих деревьев и кустарников из семейства пасленовых. За своеобразную форму бутонов бругмансию называют «ангельскими трубами». Ее соцветия поражают гигантскими размерами, а по форме напоминают трубу граммофона.

– Увлечение бругмансиями началось 15 лет назад, черенки выписывала с Украины, из Воронежа, Сочи, – рассказывает Ирина. – Сегодня у меня много разных видов, 12 сортов. Есть простые сорта, есть двух- и трехъюбочные, есть махровые. Кроме того, они различаются по цвету: бывают оранжевые, желтые, белые, розовые, персиковые.

Есть у хозяйки сада и любимцы – оранжевая и персиковая бругмансии с махровыми цветами. Но у простых немахровых сортов свои преимущества: они цветут богаче. А если из горшков бругмансию высадить в грунт, ее цветение становится просто роскошным.

– В плане ухода растение очень простое, – говорит Ирина. – Единственное, что это кадочное растение и теплолюбивое, и есть неудобство, связанное с тем, что при температуре в +10 градусов нужно заносить бругмансии в помещение, а объем горшка им требуется немаленький.

И размножать их можно без особого труда, нарезав черенки. Обычно я беру черенки весной (хотя можно взять и осенью), срезаю молодые веточки и ставлю в воду, чтобы они дали корешки. Это происходит примерно через две недели. Черенки с корешками высаживаю в грунт. Укореняется бругмансия хорошо.

Что касается обрезки, тут каждый ориентируется на свой вкус. Хотите высокие кусты – можно не резать. Хотите небольшие – обрезайте. Но на высоких кустах идет более обильное цветение, растение смотрится очень эффектно. Представляете себе цветы от 32 до 50 см?

Очень красиво!

По словам Ирины, бругмансия любит холодный душ. Водные процедуры желательно устраивать утром и вечером, потому что душ спасает ее от нападения клеща.

– Слизни тоже очень любят бругмансию, могут за ночь съесть растение, поэтому нужно быть начеку. И божья коровка может попастись на бругмансии. Так что они требуют своевременной обработки, когда летом их выносят на открытый воздух или пересаживают из горшков в грунт, – объясняет цветовод.

Если бругмансия зимует в теплом светлом помещении, она цветет и зимой. Но летнее цветение, конечно, ни с чем не сравнить. Она набирает много крупных бутонов. Черенки некоторых сортов начинают цвести с первого года, если их высадить в грунт, а если в горшок – зацветут на следующий год.

– Бругмансии – настоящие обжоры и водохлебы, – улыбается Ирина. – Это растения, которые любят «покушать» и не боятся перекорма. Подкармливать их можно хоть в каждый полив. Так что я постоянно чередую органику и минералку. И растениям это очень нравится. Они растут пышными, с сочными листьями, закладывают бутоны.

А вот к грунтам бругмансия не слишком требовательна, растет и в огородной земле. Как-то я посадила ее в чистый навоз – все было отлично, постоянные подкормки были не нужны.

Если вы хотите завести бругмансию, готовьте ей горшок от 45 литров. Управляться с таким объемом сложно, если выносить растение на улицу. Поэтому я сократила объем, но горшки у меня с большими отверстиями. Летом я их прикапываю в землю, растения выпускают корни из горшка, отлично растут. Правда, эти проросшие корни приходится обрубать, когда мы готовимся к зиме и переезду в дом. Конечно, для растения такая процедура не проходит бесследно. Недели две бругмансии приходят в себя, но потом снова начинают цвести. Иногда они цветут всю зиму, если создать для них нормальные условия: им будет тепло, хватит света, влаги и питания.

Пруд для Мадам Вильфрон Гоннер

Еще одно увлечение Ирины – красавицы нимфеи, разноцветные кувшинки. Они украшают пруд с фонтаном и карпами кои. Но для всей коллекции нимфей места в пруду не хватает, так что часть их цветет в бочках. Строительные баки на 40–90 литров вполне подходят в качестве дома для водяных лилий.

Гордость коллекции – пышная, как георгин, белая нимфея Мадам Вильфрон Гоннер (Madam Wilfron Gonnere), Черная Принцесса (Black Princess) и огненная Перрис Фаер Опал, которая источает удивительный аромат.

– В прошлом году у Фаер Опал было первое цветение, рассказывает Ирина. – У нее пионовидная форма цветка, который всегда лежит на воде, а на ярко-розовых лепестках перламутровое напыление. Тычинки и пестик ярко-желтого цвета. Листья поначалу имеют пурпурный окрас, а со временем становятся зелеными.

Эта лилия подходит для больших и средних прудов.

Первоначальный объем для деленки должен быть не менее 7 литров. Чтобы вся эта красота зимовала, мы построили пруд два метра глубиной. То, что не вмещается в пруд, зимует в подполье.

Что делать, если водоема на участке пока нет, а желание любоваться нимфеями уже появилось?

– Для начала покупаете небольшой прудик–чашу и вкапываете на участке, – советует Ирина. – Главное, чтобы от верхнего края чаши, которую вы устанавливаете на дно, до поверхности воды было не менее 20 см. Лучше, если глубина вашего пруда будет 40–60 см. Если деленка довольно большая, лилия порадует вас цветением уже этим летом. Если маленькая, зацветет на следующий год.

Если вы только начинаете выращивать водные растения и обустраивать водоем, можно найти недорогие сорта нимфей, я их называю дворняжками. Но они тоже красивы. Есть и дорогие коллекционные сорта, цены на них начинаются от полутора тысяч, маленькая деленочка – от 800 рублей. Но когда цветоводов останавливали цены, если речь идет о каком-то новом растении?

Ухаживать за нимфеями несложно. Конечно, нужно будет менять воду, если она будет зеленеть. Подкормка этим растениям тоже нужна, ее дают под корень, когда готовят почву для посадки. Нимфею же сажают в ведерко, где чередуются слои земли и глины. Точку роста не закапывают. Растение в горшке обкладывают камешками и ставят в воду.

Для того чтобы нарастить мощную корневую систему, нимфее нужно примерно три года. Тогда она может одновременно выпускать сразу три цветка. А цветок живет два-три дня, если нет сильной жары, держится до четырех суток. Раскрывается нимфея в 4 часа утра, а вечером закрывается. Если закрутился или уехал на несколько дней, всю эту красоту можно и пропустить. Хорошо, что нимфеи цветут постоянно с мая по октябрь, все это время ими можно любоваться…

Цветение – это сама жизнь

Еще в саду Ирины Степаненко растут шикарные бугенвиллии, шелковица, сформированная на штамбе, жимолость каприфоль, красная древовидная гортензия, волжанка, астильбы всех возможных и невозможных цветов, черноплодная рябина, травянистые гибискусы, ампельный портулак, ирга, яблоня – список можно продолжать.

Отдельное чудо здесь – цитрусовые: пройдясь среди лимонов, мандаринов, каламондинов и кумкватов, можно запросто нарвать корзинку фруктов к завтраку.

– Да, конечно, много всего. Иногда думаю, что мне пора ужаться, но я никак не могу, – признается хозяйка. – Постоянно хочется чего-то нового, ведь это сама жизнь…

Виктория БУРКОВА

Продолжение материала вы можете найти в журнале «Сады и огороды Приморья» за июнь 2021 года