Заманите плодожорку квасом Случается, что урожай плодовых культур страдает из-за плодожорки.

Доходит до того, что к созреванию зимних сортов яблок на деревьях не остается плодов. А те яблоки или сливы, что все-таки удалось собрать, червивые. Опытные садоводы для борьбы с этой напастью предлагают свою схему обработок.

Начинать битву за урожай надо весной, сразу после цветения сада. Под плодовыми деревьями нужно выставить баночки с квасом и внимательно наблюдать, когда в них попадет первая ночная бабочка плодожорки. Это и станет сигналом к началу обработок сада.

Выбирайте теплый недождливый вечер и заряжайте опрыскиватель. Хорошо провести обработку смесью препаратов. Вариантов может быть много, но есть и проверенные эффективные сочетания. Лучшие варианты – сэмпай + моспилан или кинмикс + имидоклоприд. Подобираем современный пиретроид с сильным эффектом и неоникотиноид, действующий системно в течение 2-3 недель.

Через 2-3 недели опрыскивание придется повторить, но рекомендуется использовать другие препараты. Лучший вариант: Сонет + Банкол. Банкол – японская новинка, нейротоксин, парализует плодожорку на любой стадии развития. Сонет – самый безвредный для экологии сада препарат. Работает медленно, активен целый месяц в микродозах. Блокирует у плодожорки синтез хитина, и она при линьке погибает. Устойчивости вредителя к этим препаратам не обнаружено.

Материалы и фото на полосе предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»