Клубнике помогут магний и калий Самая распространенная причина появления желтых листьев у клубники – недостаток магния. Этот элемент входит в состав хлорофилла и принимает участие в фотосинтезе растений.

При дефиците магния листья клубники приобретают бурый, желтый или фиолетовый оттенок. Чтобы решить эту проблему, внесите в почву сульфат магния (в виде раствора – 15 г на 10 л воды или сухих гранул – 20-25 г на 1 кв. метр). Спустя неделю подкормку нужно повторить.

Но магний – это микроэлемент. Основными элементами питания для растений, как известно, являются азот, фосфор и калий. В период плодоношения, когда на клубнике поспевает ягода, главным элементом питания для нее становится калий. Поэтому нужно выбирать комплексные удобрения, в формуле которых на первом месте – калий, на втором – фосфор, а азота минимальное количество. При таком соотношении ягода будет более крупной и сладкой, а куст получит оптимальный подбор микроэлементов для развития не только в этом сезоне, но и на будущий год.

Лучше выбирать водорастворимые удобрения, их разводят в соотношении 20 г на 10 л воды и проливают кусты, внося под каждое растение не менее 200 г питательного раствора.

Перед подкормкой клубнику нужно обязательно полить обычной водой либо проводить подкормку сразу после дождя.

Материалы и фото на полосе предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»