Фрукты и овощи обожают коктейли Томаты, яблони, клубника сейчас нуждаются в подкормке, содержащей такой микроэлемент, как бор. Можно использовать комплексное удобрение Борофоска, а можно приготовить подкормку, содержащую бор, самостоятельно.

Готовим коктейль: 100 мл глицерина растворяем в литре теплой воды и добавляем 5 г борной кислоты. Все тщательно перемешиваем и добавляем 1 ст. л. уксуса (9 %), снова перемешиваем и добавляем 3 ст. л. нашатырного спирта. Получившуюся смесь разводим в 10 литрах воды и проводим подкормку, предварительно полив растения обычной водой.

Можно приготовить и другую подкормку. Берем 5 г сухих дрожжей, разводим их в 0,5 литра теплой воды, добавляем 2 ч. л. сахара. Эту смесь нужно настоять в теплом месте, чтобы дрожжи начали играть. Разводим ее в 10 литрах воды. Растения сначала поливаем обычной водой, а потом выливаем под каждый куст или дерево пол-литра дрожжевой подкормки.

Материалы и фото на полосе предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»