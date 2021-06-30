Марио шкодлив, но шею подставляет охотно Марио, первому северному морскому котику, рожденному в Приморском океанариуме, исполнился год – он появился на свет 23 июня.

Как сообщает пресс-служба научного ведомства, уже полгода, как малыш начал самостоятельную жизнь: съехал от матери на отдельную жилплощадь и приступил к учебе, уже разучены первичные элементы, необходимые для дальнейших тренировок.

– Марио в первую очередь выучил свое имя, знает таргет (то есть цель) – по команде прикасается носом к руке, по моей просьбе ложится, – пояснил тренер и наставник Марио Северин Леунов. – Ему очень нравится, когда его тормошат, держа за загривок, даже сам подставляет шею.

На пятиразовом питании котик вырос в два раза. В день съедает около трех килограммов морепродуктов. В его рацион входят селедка, навага, корюшка, горбуша, кета, терпуг, молоки красной рыбы, гребешок. Несмотря на то что к новому относится с недоверием, распробовав, второй кусок уже уминает за милую душу.

Рядом с Марио, в соседнем вольере, живут его сородичи — северные морские котики Чеба и Паша, к соседям малыш относится с любопытством.

– С Чебой он даже пытается играть. И хотя у них взаимный интерес, в ближайшее время они контактировать не будут – просто Марио еще слишком мал, – отметил Северин Леунов. – Маленький он еще и для выхода на акваарену. Это будет, но позже, когда малыш не только подрастет, но и выучит больше элементов. А пока у него продолжается детство – Марио еще абсолютный ребенок, непоседливый и шкодливый.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы приморского океанариума