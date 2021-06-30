Постановление оказало косолапым медвежью услугу Судьба медведей и других животных уссурийского зоопарка, спасенных от наводнения в 2015 году, до сих пор не решена.

Этот вопрос в последние дни активно обсуждают в социальных сетях. Но ответа на него пока нет – власти Уссурийска строить новый питомник не торопятся, а у других зоопарков пока нет возможности принять новых постояльцев.

Шесть лет назад за эвакуацией животных из смытого наводнением зоопарка «Зеленый остров» Уссурийска наблюдала вся страна. С тех пор десять медведей, лев, два енота, волкособ и кролик находятся в вольерах, размещенных в городском парке на улице Володарского. Но скоро им придется переехать, потому что нынешнее пристанище зверей не соответствует требованиям постановления правительства РФ от 30 декабря 2019 года № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Дрессировщица Вера Блищ, которая принимала участие в организации нового приюта для животных после наводнения, выступает за создание муниципального зоопарка.

– Местные власти говорят о новом проекте парка и прикрываются постановлением правительства. Но я считаю, что они просто хотят снять с себя ответственность за этих животных, – рассказала «В» Вера Блищ. – Для зверей нужно построить маленький зоопарк, он обойдется в 15 миллионов рублей. Муниципалитет этого делать не собирается, говорят, что у них и без того есть куда потратить эти деньги. Обзванивают частные зоопарки и предлагают им забрать животных. Но там отказываются принимать зверей, так как это невыгодно.

Жители Уссурийска, живущие или гуляющие в районе парка, считают, что косолапых и других животных надо перевести в другое место, так как их нынешнее пристанище оставляет желать лучшего, да и людям неприятно такое соседство.

– Вонь от этих животных страшная, отдыхать невозможно, – комментирует ситуацию уссуриец Владимир Николаевич. – Лев рычит, и это раздражает. Я пенсионер, хочется спокойствия. В общем, лучше бы отвезли их в какой-нибудь зоопарк.

– Мы с дочерью часто гуляем в парке ДОРА, видим этих животных. Они там несчастные, выглядят неухоженными, – говорит Елена, жительница Уссурийска. – Не хочется водить туда ребенка, который плачет от одного вида этих бедолаг: ему жалко их. Мало там зверей, выглядят они плохо, да и вообще этот зоопарк популярностью не пользуется.

Власти Уссурийска все же надеются на частные зоопарки.

– Переговоры о передаче животных зоопарку «Чудесный» продолжаются на протяжении трех лет, – прокомментировал ситуацию «В» представитель зоопарка в селе Борисовка Уссурийского ГО. – Загвоздка в том, что под размещение всех животных у нас нет свободных вольеров, отвечающих определенным требованиям законодательства. Поэтому руководство «Чудесного» согласилось принять животных при условии оказания помощи в постройке нужных вольеров. На данный момент проводится оценка и разработка сметы необходимых затрат на их строительство. Эту работу проводят специалисты городской мэрии и зоопарка совместно. По ее итогам будет принято окончательное решение о передаче животных.

Светлана СТАРОДУБЦЕВА