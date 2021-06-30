На туристическом курорте создадут условия для занятия кайтингом и виндсерфингом Пожелания Федерации парусного спорта Приморья будут учтены при разработке проекта благоустройства пляжной территории в бухте Муравьиной, сообщает пресс-служба правительства края. Таким образом, место станет еще привлекательнее и комфортнее для любителей кайтинга и виндсерфинга.

«Соревнования по виндсерфингу проводятся в бухте Муравьиной с 2005 года. Это уникальное место для занятий кайтингом и виндсерфингом благодаря удачной розе ветров», – отметил председатель комитета по виндсерфингу Федерации парусного спорта Приморского края Алексей Кравец.

Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, создание мест для занятий спортом входит в планы девелоперов по созданию туристического курорта в бухте Муравьиной.

«Готовы сотрудничать со спортсменами Приморья для учета их пожеланий при разработке концепции развития пляжа и всей территории туристического кластера. Мы поддерживаем спортивные мероприятия и инициативы, поскольку спорт является частью полноценного отдыха», – пояснил исполнительный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.

Пляжная зона в бухте Муравьиной – одно из любимых мест для отдыха приморцев. Ее выбирают для кайтинга, занятий виндсерфингом и SUP-прогулок. Еще в 2009 году это место стало частью проекта игорной зоны «Приморье», благодаря чему территорию пляжа должны благоустроить по высоким международным стандартам.

«В этом году будет разработан проект первого этапа благоустройства пляжа. Наша задача – сохранить достоинства рекреационной зоны, сделав ее более комфортной для пребывания отдыхающих», – отметил Игорь Трофимов.

В рамках строительства дорожной инфраструктуры на территории туркластера «Приморье» к пляжу подвели асфальтированную дорогу с леерами. При этом въезд на территорию разрешен всем отдыхающим, отмечают в корпорации.

Как напоминают в региональном правительстве, с 2009 года территория в бухте Муравьиной общей площадью более 600 гектаров приобрела статус игорной зоны. На сегодняшний день концепция развития территории была преобразована в проект масштабного туристического курорта, где будут проводиться не только азартные игры, но и будут созданы объекты для семейного отдыха, развлечений и занятий спортом.

Отдел новостей «В»

Фотографии предоставлены Корпорацией развития Приморского края