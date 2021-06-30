Хороших арендаторов пляжей – ценить, купающихся там, где запрещено, – беречь Ускорить работу по приемке в эксплуатацию пляжных территорий, развивать и эффективно использовать этот туристический ресурс – такие задачи губернатор Приморья поставил перед главами муниципалитетов и руководителями органов власти.

Многие жители и гости края уже открыли пляжный сезон. Вместе с тем далеко не все официальные зоны пляжного отдыха, как сообщает пресс-служба правительства региона, приняты в эксплуатацию. Так, по данным ГИМС МЧС России по Приморскому краю, на начало этой недели из 68 запланированных к освидетельствованию участков приняты только 10, заявки на осмотр поступили по 24 объектам. Всего же, по данным регионального агентства по туризму, 19 муниципалитетов края подали информацию о 37 официально действующих пляжах и 98 пляжных территориях, функционирующих как организованные места отдыха без права купания.

– В Приморском крае почти 900 километров побережья пригодно для пляжной рекреации. С каждым годом все больше туристов приезжают к нам отдохнуть у моря. Это и работа для местных жителей, и развитие экономики. Поэтому благоустройство пляжей имеет большое значение. Очень важно, чтобы турист понимал, что он приезжает в то место, которое обслуживается, где убирают мусор, где есть какая-то администрация. Это и дисциплинирует туриста, и позволяет содержать в надлежащем состоянии пляжные территории. К сожалению, это не везде соблюдается, не в каждом муниципалитете есть оборудованные пляжи, – прокомментировал ситуацию губернатор.

Руководителям муниципалитетов указали на плохое состояние дорог к пляжным территориям, на безответственное отношение арендаторов участков к своим обязанностям по содержанию пляжей, на незаконные постройки в зонах отдыха и ограничение права доступа граждан к воде. Поэтому местным властям надо навести здесь порядок.

В то же время, по словам Кожемяко, если территорией занимается ответственный инвестор, то с таким арендатором необходимо выстраивать долгосрочные отношения, чтобы он мог быть уверенным в завтрашнем дне.

– Пляжные территории – большой ресурс, который на протяжении многих лет использовался неэффективно. Договоры на аренду – короткие, арендные платежи -высокие. Арендаторы не были уверены в том, что работа в долгосрочной перспективе будет приносить им доход. Эту политику нужно менять в корне. Нужно выстраивать отношения с инвесторами таким образом, чтобы они могли вложиться на 20-25 лет и шаг за шагом развивать это направление, соблюдая все правила. Внутренний туризм начинает развиваться, и Приморский край должен максимально использовать возможность пляжей. Это не такие большие затраты, но этим нужно заниматься, и заниматься ежедневно, – подчеркнул Олег Кожемяко.

В качестве примера развития пляжных территорий в рамках государственно-частного партнерства министр экономического развития края Наталья Набойченко привела разработанное «коробочное» решение по пляжу Маньчжурка в Славянке (здесь предлагается возвести оборудованные зоны отдыха, детские городки, спортивные площадки, а также «Караван-парк», где смогут разместиться автодома с палатками и всем необходимым для дикого отдыха. – Прим. ред.). Проект будет рассмотрен на ближайшем инвестиционном совете.

– Если у глав муниципальных образований есть инвесторы, желающие работать в этой области, они могут уже сейчас обращаться в министерство экономического развития или Инвестиционное агентство Приморского края. «Коробочное» решение адаптируется под любые параметры, – уточнила она.

Говоря о пляжах, функционирующих как места отдыха без права купания, Олег Кожемяко отметил, что зачастую арендаторы этих зон отдыха пытаются таким образом сэкономить на создании спасательной инфраструктуры, перекладывая ответственность за возможные несчастные случаи на самих отдыхающих.

– Мы знаем, что люди все равно будут купаться, если находятся на пляже. Поэтому арендатор или муниципалитет обязан создать для этого условия. Там должен быть пост спасения, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Это большая работа, которую мы начали и будем делать, чтобы ежегодно пляжи приводились в нормальное состояние. Мы будем проверять те места, где есть незаконные строения в 20-метровой зоне, где просто иногда незаконно взимают деньги за проход к воде, – заявил Олег Кожемяко.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Алексея ВОРОНИНА