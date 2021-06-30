Адюльтер… укрепляющий брак Может ли человека хватить на две искренние любви одновременно?

Джордж и Дорис встретились случайно. Он прилетел к другу помочь с бухгалтерией, она – в католический приход на исповедь к духовнику (из большой и шумной итальянской семьи, знаете ли). Тяжелый день, вечер в баре гостиницы, знакомство, случайная связь…

Думаете, в пьесе Бернарда Слэйда «Там же, тогда же…» на этом дело и заканчивается? Нет, все только завязывается! Потому что Джордж и Дорис договариваются, что раз в год в один и тот же уик-энд будут встречаться в этой гостинице и проводить вместе ровно сутки. Сбежав от мужа, жены, детей, друзей, коллег. И не нарушают данное слово ровно четверть века.

Шесть актеров на двух героев

Спектаклем «Там же, тогда же…» (16+) Приморский академический театр имени Горького завершил нынешний сезон. Постановками на малой сцене театр балует зрителей нечасто, так что нет ничего удивительного в том, что на два дня премьеры билеты были раскуплены загодя.

– В конце 90-х в репертуаре театра уже был спектакль, и тоже на малой сцене, по этой пьесе, верно?

– Верно, – подтверждает режиссер постановки заслуженный артист России Николай Тимошенко. – Тогда его ставил под названием «Мой грех» Анатолий Бугреев. Спектакль был популярным, долго держался в репертуаре.

Ну а почему мы вернулись к этой пьесе… Мы с главным режиссером театра Ефимом Звеняцким искали хороший материал для малой сцены. А это не так просто. И когда вспомнили про пьесу Слэйда, решили, что стоит попробовать поставить ее в другом преломлении, скажем так.

Я взялся за работу с большим интересом, и чем глубже погружался в материал, тем пьеса становилась все ближе и ближе, все интереснее для меня. Знаете, в спектакле есть очень трогательные сцены, и во время репетиций, когда артисты в ударе, я, бывает, как обычный зритель, сопереживаю, волнуюсь. Или искренне смеюсь там, где смешная сцена.

Вообще, мы с большим уважением и любовью отнеслись к этой пьесе, тут есть над чем работать и актерам, и режиссеру.

– Зрителей ожидает сюрприз: героев в пьесе два, а актеров в спектакле шесть…

– Да, такой неожиданный ход придумал (не стану приписывать себе чужих идей) Ефим Семенович. Согласитесь, люди в 25 лет и в 50 с лишним – это не совсем те же самые люди. Очень многое меняется за четверть века – от моды до убеждений, да и внешне мы тоже становимся другими. Вот вроде те же, а все равно другие. Бывает, через 25 лет и однокурсника не узнаешь, верно? Потому и разделили мы историю на три пары, на три возраста.

Одну героиню и одного героя играют три актрисы и трое актеров: Александра Аубекерова и Константин Суворин, Анна Чалая и Валентин Запорожец, Марина Волкова и Сергей Коврижиных. Ну а чтобы зритель узнавал в разных артистах одного героя, мы придумали разные фишки – от типичных жестов, например, до каких-то привычек. Кроме того, судьба героев последовательно прослеживается в каждом из трех эпизодов – от начала до финала. Поддерживаем мы эту преемственность и видеорядом – семейными фотографиями.

– Вы демократичный режиссер или авторитарный?

– Признаюсь, я с интересом прислушиваюсь к идеям актеров, если, конечно, эти идеи мне нравятся. Я требую от актеров того, чего я хочу, но почему бы не присмотреться к их предложениям?

Это так по-человечески

Сценография спектакля, костюмы для героев созданы Андреем Климовым.

– Между прочим, сумочки, бижутерию и даже некоторые ткани пришлось покупать в Москве – и не какие-то там подделки, а настоящие фирменные вещи, например, «Шанель», – рассказал художник.

Также он добавил, что перед ним стояла очень интересная задача – создать атмосферу середины и второй половины прошлого века, в то же время не впадая в излишнюю детальность.

– Действие спектакля происходит в одном и том же гостиничном номере, который никак не меняется, а вот герои меняются, в том числе внешне. Это интересный контраст, – отметил Андрей Климов.

…Две любви в жизни у героев «Там же, тогда же…». Две, но на всю жизнь. В каждой они и счастливы, и несчастны, и это так по-человечески, так естественно. Ведь главной в нашей суетной жизни остается любовь.

– Да, я снова обратился к пьесе о любви, – говорит Николай Тимошенко. – А разве не все искусство об этом? Любовь – как солнечный свет, который пронизывает все, она опора любого произведения искусства, только каждый раз по-разному. А театр – это такой способ растормошить человека, сбить с него налет обыденности, напомнить: смотри, любовь есть, вспомни ее! И это главное. Если спектакль обновил ощущения, навеял воспоминания, он выполнил свою задачу.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА