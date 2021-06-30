Человек в каждом кадре: взгляд фотокоров «В» на историю Приморья 32 года назад, 1 июля 1989 года, вышел в свет первый номер нашей газеты – тогда она называлась «Вечерний Владивосток». Рождение нового издания пришлось на эпоху грандиозных перемен, которые коснулись каждого человека. Новые тенденции и явления нашли отражение на страницах «В» – не только в острых текстах с хлесткими заголовками, но и в фотографиях, которые зачастую рассказывали больше, чем слова.

В канун своего 32-летия «Владивосток» решил оглянуться назад и посмотреть на путь, пройденный городом и краем за это время, глазами своих фотокорреспондентов. Плеяда талантливых фотографов – Вячеслав ВОЯКИН, Василий ФЕДОРЧЕНКО, Юрий МАЛЬЦЕВ, Нина ПЕТРУХИНА, Сергей ОРЛОВ, Карина ПОЗДНЯК, Алексей ВОРОНИН и многие другие – запечатлела яркие моменты современности.

И когда-нибудь именно по их фотографиям потомки будут изучать историю Приморья конца ХХ – начала XI столетия. Потому что каждое фото, которое вы видите на этом развороте, – символ эпохи. А за каждым фотомгновением – история края и личные истории его жителей.