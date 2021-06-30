Их собачье дело Этих сотрудников ГУФСИН можно потрепать за ухо и пожать им лапу. Если ты не преступил закон

В конце июня в России в 15-й раз отметили День кинологической службы уголовно-исполнительной системы РФ. Однако справедливости ради отметим, что самой службе уже более века. Первые питомник и школа дрессировщиков полицейских собак были созданы летом 1909 года в Санкт-Петербурге решением председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина.

Приморье – кузница четвероногих кадров

В ГУФСИН России по Приморскому краю свой профессиональный праздник отметили почти 200 сотрудников-кинологов и 220 служебных собак. Наши специалисты обеспечивают качественное несение службы и эффективное применение служивых животных.

Немецкие, среднеазиатские, кавказские, восточноевропейские, бельгийские (малинуа) овчарки, ризеншнауцеры, ротвейлеры и даже русские черные терьеры – все они добросовестно исполняют свой служебный долг. Их используют при патрулировании, конвоировании, карауле и розыске. Собаки участвуют в оперативно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях, а также в досмотре транспортных средств и багажа – посылок, бандеролей, передач.

Специалисты-кинологи со своими питомцами регулярно проходят обучение и курсы повышения квалификации по наркоразыскному профилю, поиску взрывчатых веществ и устройств, оружия и боеприпасов. Но первоочередная задача – это не допустить побег осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

В УИС Приморья на базе ИК-41 функционирует и племенной питомник для обеспечения служебными собаками учреждений УИС не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока. Щенки из Приморья, вырастая, отправляются на службу в подразделения УИС Камчатского края, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Чемпионы и спасатели

Приморские кинологи вместе с собаками участвуют и побеждают в соревнованиях по различным видам дрессировок, проводимых Российской кинологической федерацией, клубами собаководства и силовыми структурами края и федерального округа. Специалисты кинологической службы имеют мастерские звания и разряды этого необычного вида спорта.

В свою очередь, три собаки владеют титулами «юный чемпион России», пять признаны чемпионами России по красоте. Они успешно совмещают служебную деятельность с благотворительностью – проводят показательные выступления для детей из подшефных детских домов, вызывая у детворы неподдельный восторг.

А иногда рабочие навыки служебных собак и их инструкторов спасают жизни людей. Например, в ноябре 2019 года сотрудники Лечебно-исправительного учреждения № 23 Уссурийска Мария Беляева и служебная собака Яксон помогли полиции и волонтерам выйти на след пропавшего 10-летнего мальчика, благодаря чему удалось обнаружить его ночью в лесу живым и здоровым.

Строгие на службе, игривые на отдыхе

Часть служебных собак содержится в домашних условиях, окруженные заботой и любовью хозяев, и только непосредственно перед убытием на службу сотрудники-кинологи помещают их в специально оборудованные вольеры. Инструктор-кинолог Виктория Черныш и ее воспитанница Юстиция (управление по конвоированию) неоднократно признавались лучшими на всевозможных конкурсах и чемпионатах России.

– Воспитание собаки начинается еще с выбора щенка, – рассказала инструктор-кинолог Виктория Черныш. – Если берем для службы, то обязательно обращаем внимание на родителей, чтобы они обладали рабочими качествами. Главное, что должна уметь служебная собака, – четко разделять работу и обычную жизнь. Ведь мы не только работаем, но и живем вместе. Я получаю зарплату деньгами, а Вася (домашняя кличка собаки) – кормом.

По словам Виктории, вся жизнь подстраивается под собаку: отпуск и выходные планируются так, чтобы провести их с собакой «в полях».

– Дома она спокойная и дружелюбная, гораздо безопаснее обычных домашних собак. Просто так кусаться не будет, – продолжает специалист. – Очень любит детей – все ребятишки во дворе с ней хорошо ладят, играют. Мой маленький сын и соседская детвора катаются у нее на спине. Вася даже кошек любит – у нас три кошки в семье.

Так что представления неискушенных обывателей о том, что на госслужбе содержатся агрессивные псы, мягко говоря, не соответствуют действительности. Вне работы эти собаки – добродушные домашние питомцы, играющие с детьми и охотно дающие себя погладить. А еще они любят, как и все их собратья, прогулки на свежем воздухе.

Справка «В»

В 2020 году с применением сил и средств кинологической службы ГУФСИН Приморья была пресечена 91 попытка переброса (проноса) запрещенных предметов на территорию охраняемых объектов, изъяты многие килограммы наркотических средств, 261 средство мобильной связи, 58 сим-карт, 45 зарядных устройств, 8 литров спиртосодержащих жидкостей. А за 5 месяцев 2021 года пресечено уже 74 попытки передачи запрещенных предметов на территорию охраняемых объектов, изъяты наркотики.

Инструктор Павел Пурик и собака Хельга (исправительная колония № 31) – рекордсмены Приморья по обнаружению наркотических веществ и запрещенных предметов, только в прошлом году они выявили восемь тайников.

В ГУФСИН Приморского края также отметили профессионализм Оксаны Бессоновой и Тарена, Анны Машковой и Пайка, Ольги Стеблиной и Шерхана, Оксаны Шестаковской и Айзы, Александра Стебунова и Фалькирии. Они и их коллеги успешно стоят на страже закона.

Наталья КУЗЬМИНА, Николай КУТЕНКИХ

Редакция «В» вместе с руководством ГУФСИН России по Приморскому краю поздравляют действующих сотрудников-кинологов и ветеранов службы с профессиональным праздником.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Приморскому краю