АИЦ: правила прежние, задачи те же Куда и когда идти, если ты заболел

Пандемия длится второй год, и вроде бы уже не единожды прописано, куда и при каких симптомах стоит обращаться. Тем не менее каждый (или почти каждый) вновь заболевший и его домашние задаются вопросами: что делать? куда идти? а стоит ли вообще идти? может, это и не оно и само пройдет?..

Ответы на эти и другие вопросы дает заведующая АИЦ Владивостокской поликлиники № 3 Анна Макарова.

– С чем и когда нужно идти в амбула-торно-инфекционный центр?

– При всех симптомах ОРВИ – отдельных или совокупных, как то: повышенная температура (даже незначительная – 37,2, например), заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле – стоит обратиться в АИЦ той поликлиники, к которой вы прикреплены. Здесь вас проверят на наличие коронавируса и назначат лечение. Даже если просто болит горло без какой-либо сопутствующей клиники, лучше вначале обратиться в центр. И уже если назначенное терапевтом лечение не поможет, то следующим этапом будет посещение лора.

– Каким пациентам стоит обращаться в АИЦ, а каким следует вызвать врача на дом?

– Показания здесь крайне индивидуальные. Если температура до 38, нет выраженной слабости и человек в состоянии добраться до поликлиники или у домашних есть возможность привезти больного, то, конечно, лучше прийти к врачу – так человек проще и быстрее получит помощь. Но если температура высокая, сильная слабость, человек одинокий и его некому привезти или не с кем оставить маленького ребенка, то лучше дождаться врача или вызвать «скорую помощь». Учитывая же, что «скорая» по-прежнему крайне загружена, она может передать вызов в районный АИЦ. И уже оттуда придут врачи.

– Стоит ли обращаться к врачу, если и температура, казалось бы, невысокая, и обоняние все еще работает?

– Стоит. COVID-19 – заболевание коварное и может развиваться стремительно. Кроме того, отсутствие обоняния – необязательной симптом болезни. К слову, приблизительно половина пациентов, обратившихся в АИЦ просто с симптомами ОРВИ, ковид-положительные.

– Какова ситуация с обеспечением больных медикаментами?

– И те больные, которые приходят к нам, и те, которых посещают наши врачи на дому, получают лекарственные препараты. Арбидолом (при его наличии) обеспечиваются все пациенты, не только ковид-положительные. Конечно, если они до посещения врача не начали лечиться самостоятельно.

– Обязательно ли выбирать АИЦ по району проживания?

– Центры принимают всех, никому не отказывают. Однако впоследствии все же они передают пациентов в их территориальные полклиники. Это связано с тем, что если человеку вдруг станет хуже, то поедет к нему врач из поликлиники по его месту жительства. Так что на последующие приемы ему придется отправляться уже в свой ближайший АИЦ.

– Когда лучше посетить врача, чтобы избежать длительного сидения в очереди?

– Основной наплыв первичных пациентов – до обеда. Но с 12.00 до 16.00 конкретно в АИЦ поликлиники № 3 одновременно принимают четыре врача, и именно в этот временной промежуток идет прием быстрее. Ну а на повторный прием стоит приходить по времени, указанному врачом.

– Каковы показания для госпитализации?

– Основное – это пониженная сатурация (менее 94), далее – сопутствующее осложнение (пневмония тяжелой степени), длительная температура 38,5 и выше, возраст старше 65 лет.

Между тем, как сообщили в региональном минздраве, амбулаторно-инфекционные центры увеличили время приема пациентов: на прием к врачу можно попасть ежедневно с 8.00 до 22.00.

Адреса владивостокских АИЦ и инфекционных кабинетов:

– Владивостокская поликлиника № 6, ул. Черемуховая, 32;

– Владивостокская поликлиника № 9, ул. Адмирала Горшкова, 3;

– Владивостокская поликлиника № 1, Почтовый переулок, 9;

– Владивостокская поликлиника № 3, ул. Светланская, 131.

Анжелина ШИЛАН

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru