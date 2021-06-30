Один в поле не воин. Объединяйтесь в ТОС! Территориальное общественное самоуправление помогает горожанам отстаивать свои интересы

В новом созыве Общественной палаты Приморского края, который приступил к работе в 2020 году, впервые уделено большое внимание развитию территориального общественного самоуправления. ТОС – это не только эффективный механизм управления жилым фондом, но и способ решения вопросов, актуальных для конкретного микрорайона, группы домов или улицы.

Развитие ТОС – одно из направлений работы комиссии Общественной палаты ПК по развитию гражданского общества, председателем которой является Любовь Терендина. Члены комиссии находятся в постоянном диалоге с активистами ТОС, выступают с предложениями по совершенствованию механизмов поддержки ТОС на краевом и местном уровнях. А сейчас разрабатывают методические рекомендации, которые простым и доступным языком расскажут, как создать ТОС и какие преимущества есть у такой формы самоуправления.

Инициатива поощряема

– Наша комиссия оказывает методическую помощь в создании ТОС и поддерживает их позицию в диалоге с властью, – рассказывает Любовь Терендина. – Жители Владивостока могут получить информацию о том, как организовать ТОС, каким образом необходимо взаимодействовать с органами власти, чтобы получить средства на реализацию важного проекта.

Создание ТОС позволяет горожанам консолидированно отстаивать собственные интересы в диалоге с органами власти, а также с бизнесом. Например, с теми же застройщиками, которые охотнее прислушаются к мнению жителей группы домов, чем к отдельным активистам. Кроме того, ТОС вправе выдвинуть бюджетные инициативы в области благоустройства, дорожной сети, культуры, спорта и так далее. Органам власти в этом случае легче планировать различные программы и мероприятия, основываясь на мнении горожан. А при выделении бюджетных средств на какой-либо проект по линии ТОС можно быть уверенными, что жители проконтролируют эффективность их расходования.

Растущее внимание к территориальному общественному самоуправлению можно оценить по следующим цифрам: в 2017 году во Владивостоке насчитывалось всего три ТОСа, а в 2022 году их количество может достичь 45. В настоящее время в столице ДФО действует муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2022 годы.

Активно внедряются программы инициативного бюджетирования. Хотя в них могут участвовать не только ТОСы, их заявки, как правило, более проработаны и весомы, а значит, имеют больше шансов на победу. Например, большинство заявок, победивших в недавнем конкурсе на реализацию инициативных проектов благоустройства во Владивостоке, были подготовлены именно ТОСами. Не случайно в методических рекомендациях по реализации практик инициативного бюджетирования, подготовленных Минфином РФ, говорится, что «вовлечение ТОСов в ИБ позволяет получить более масштабные, комплексные и проработанные инициативные проекты».

– Если совет дома или товарищество собственников недвижимости (ТСН) решает вопросы одного дома, то ТОС, как правило, объединяет несколько соседних домов, часть улицы или микрорайона. И тот факт, что ТОСы могут получить финансовую поддержку на осуществление своих планов, говорит в их пользу, – подчеркивает Любовь Терендина.

Чиновники считаются с мнением ТОС

Добавим, что в 2019 году во Владивостоке был создан общественный совет по развитию ТОС при главе города, решения которого носят рекомендательный характер, но обязательны к рассмотрению. Рабочая группа по вопросам организации и развития ТОС создана и при Думе Владивостока – Любовь Терендина входит в ее состав. Поэтому, когда в начале 2021 года в городской парламент поступили поправки, усложнявшие создание ТОС, реакция Общественной палаты не заставила себя ждать.

– Этот правовой акт мог бы навредить ТОС. Наша комиссия провела опрос, выяснила, что общественность против нововведений. В итоге нам удалось донести позицию городских ТОС до властей Владивостока, не допустить принятия поправок в муниципальные правовые акты, которые усложняли процесс создания ТОС и установления их границ, – рассказал «В» зампредседателя комиссии Общественной палаты Приморского края по развитию гражданского общества, председатель совета ТОС «Седанка-Патрокл» Виталий Гречанюк.

Справка «В»

Согласно Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории населенного пункта для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. ТОС может быть создан в пределах многоквартирного дома или его подъезда, группы жилых домов или жилого микрорайона, а также иных территорий проживания граждан.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА