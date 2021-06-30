В Кавалерово вместо двух администраций будет одна Новый муниципальный округ может появиться в Приморье.

В крае продолжается административно-территориальная реформа, притормозившаяся в прошлом году из-за пандемии. Очередной муниципальный район, который вскоре может стать муниципальным округом, – Кавалеровский.

Несколько лет назад Кавалеровский район уже пережил одну волну укрупнения: несколько населенных пунктов были объединены в Устиновское сельское поселение, а поселки вокруг райцентра – поселка Кавалерово – влились в состав Кавалеровского городского поселения. Поэтому разговоры о слиянии двух территориальных единиц начались практически сразу же. В частности, в 2018 году врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко продвигал идею преобразования Кавалеровского района в городской округ. Однако публичные слушания, проведенные в райцентре весной 2019 года, показали отсутствие единой позиции по данному вопросу: сторонников и противников слияния поселений было примерно поровну.

Изменения в федеральном законодательстве, вступившие в силу в том же 2019 году, актуализировали вопрос объединения «города» и «села». Нововведения позволили преобразовывать муниципальные районы в муниципальные округа, разумеется, с согласия жителей и органов власти поселений. Многие районы Приморья пошли по этому пути, упразднив администрации и муниципальные комитеты на уровне поселений.

В марте текущего года в населенных пунктах Кавалеровского района прошли публичные слушания по вопросу объединения. Затем за слияние проголосовали муниципальные комитеты Кавалерово и Устиновки. А 31 марта документ о преобразовании района в мунокруг одобрила местная дума. В первом чтении закон о создании Кавалеровского МО планируется принять на ближайшем заседании Законодательного собрания. Губернатор Приморья в своем заключении на проект закона предложил отсрочить дату вступления закона в силу до 1 января 2022 года.

В пояснительной записке к документу говорится, что преобразования осуществляются в целях «ускорения социально-экономического развития территории, повышения уровня жизни населения, повышения оперативности принятия решений по вопросам местного значения». Согласно законопроекту административный центр нового муниципального округа останется прежним – поселок Кавалерово.

Отметим, что по количеству жителей Кавалеровское городское поселение составляет более 90 % от общей численности населения района – около 22 тысяч человек. Тогда как в Устиновском сельском поселении насчитывается немногим более 1 тысячи жителей. То есть фактически большей частью района управляли сразу две администрации – Кавалеровского района и Кавалеровского городского поселения.

Справка «В»

В 2019 году в Приморье были образованы первые три мунокруга – Анучинский, Пограничный и Чугуевский. В начале 2020 года административную реформу провели еще на пяти территориях: на карте края появились Лазовский, Октябрьский, Ханкайский, Хорольский и Тернейский муниципальные округа.

Отдел политики «В»

Фото из архива «В»