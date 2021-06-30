Краевые и муниципальные депутаты Приморья попробуют стать федеральными Парламентские партии определились с кандидатами

В конце минувшей недели свои съезды провели сразу три парламентские партии – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду». По их итогам стал понятен примерный расклад сил на выборах в Госдуму по трем одномандатным округам в Приморье.

Очевидно, что парламентская оппозиция сделала ставку на округ № 62, где собрались наиболее закаленные политические бойцы.

Опытных отправили во Владивосток

Напомним, что первой из парламентских партий 19 июня свой съезд провела «Единая Россия». Кандидатами по одномандатным округам, созданным на территории Приморья, были утверждены действующие депутаты от Приморья Владимир Новиков (округ № 63) и Виктория Николаева (округ № 64), а также депутат ЗС ПК Александр Щербаков – он поборется за победу в одномандатном округе № 62, куда входят большинство районов Владивостока, Уссурийск и районы вдоль границы с Китаем – от Хасанского до Ханкайского.

Отметим, что наиболее опытные политики от других парламентских партий собрались в 62-м округе. КПРФ выставила здесь депутата ЗС ПК последних двух созывов Артема Самсонова, который возглавляет партийную организацию во Владивостоке. ЛДПР – депутата Госдумы Андрея Андрейченко, имеющего опыт участия в губернаторских выборах. «Справедливую Россию» представит экс-глава управления Федеральной миграционной службы в Приморье Максим Белобородов. К слову, Белобородов сейчас участвует и в конкурсе на замещение должности главы Владивостока.

В одномандатном округе № 63 единороссу Владимиру Новикову будут противостоять депутат из Большого Камня Андрей Акимов (КПРФ), депутат ЗС Приморья от ЛДПР Николай Селюк и руководитель краевого отделения «Справедливой России» Алексей Козицкий.

Соперниками Виктории Николаевой из «ЕР» в 64-м одномандатном округе станут коммунист Анатолий Елишов из Находки, координатор ЛДПР в Приморском крае Василий Васильев, а от «Справедливой России» – муниципальный депутат из Кавалерово Евгения Заварзина.

Группы – новые, лидеры – старые

Поскольку только половина депутатов Госдумы избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по партийным спискам, на предвыборных съездах парламентские партии утвердили и перечень кандидатов-списочников. У каждой партии он делится на общефедеральную часть и региональные группы, количество и границы которых каждая политическая сила определяет самостоятельно. Сколько депутатских мандатов получит каждая группа, зависит от количества полученных ею голосов на выборах.

Напомним, что региональную группу списка «Единой России» по Дальнему Востоку возглавил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Приморец Виктор Пинский, работающий в федеральном парламенте с 2011 года, стал в этой группе третьим. В общефедеральную часть утвержденного съездом «ЕР» списка кандидатов в Госдуму РФ вошли Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Елена Шмелева, Денис Проценко и Анна Кузнецова.

У КПРФ Приморье включено в одну группу списка вместе с Хабаровским краем, Сахалинской и Еврейской автономной областями. Возглавил ее действующий депутат ГД Алексей Корниенко – он хоть и не является коренным дальневосточникам, но в последних двух созывах Госдумы курирует именно ДФО. В общефедеральной части списка коммунистов – без сенсаций: в нее вошли бессменный лидер партии Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и руководитель совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

В списке ЛДПР на выборах в Госдуму стоит отметить максимально длинную, насколько это позволяет законодательство, общефедеральную часть – это 15 человек во главе с основателем и лидером партии Владимиром Жириновским. На Дальнем Востоке партия создала несколько региональных групп, одна из которых объединяет Приморский край и Сахалинскую область. Возглавил ее приморец Андрей Андрейченко, вторым стал сахалинский депутат Дмитрий Флеер, а третьим – координатор ЛДПР в Приморье Василий Васильев.

У «Справедливой России – За правду» «дальневосточная» география партсписка почти такая же обширная, как и у «Единой России», – в нее включены почти все регионы ДФО, кроме Чукотки, Бурятии и Забайкалья. Правда, возглавляют группу представители Якутии и Хабаровского края, а лидер приморских эсеров Алексей Козицкий – лишь третий в очереди на мандаты. Федеральный список партии, образованной за счет объединения «СР» с «Патриотами России» и партией «За правду», возглавили лидеры этих политических сил – Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Дополнили федеральную пятерку списка режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.

Выдвижение кандидатов в Госдуму продлится до конца первой декады июля – свои предвыборные съезды на этот период запланировали еще несколько партий. Голосование за депутатов федерального парламента в связи с эпидемиологической ситуацией продлится три дня – 17, 18 и 19 сентября.

Справка «В»

В настоящее время в России насчитывается 14 партий, которые имеют право выдвигать кандидатов в Государственную думу РФ без необходимости собирать подписи избирателей в их поддержку. Помимо четырех политических сил, уже представленных в Госдуме, это «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», «Партия Роста», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Гражданская платформа» и «Российская партия свободы и справедливости».

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА