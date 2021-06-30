Знамя героев-фронтовиков принимает новое поколение ветеранов В городском Совете ветеранов создана новая координационная структура, задача которой – привлечь к активной общественной работе военнослужащих, прошедших через горнило боев в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.

– Все меньше и меньше остается в строю участников Великой Отечественной войны. Каждый из них на особом счету, получает не только поздравления к очередным годовщинам, но и всевозможную помощь, вплоть до ремонта квартир, – рассказал корреспонденту «В» заместитель председателя Совета ветеранов Владивостока майор в отставке Владимир Макаров. – Но здоровье каждого из оставшихся фронтовиков, несмотря на постоянную медицинскую поддержку, неуклонно тает. По понятным причинам из жизни уходят последние ветераны Великой Отечественной и те, кто выполнял интернациональный долг в Корее и Вьетнаме…

Ветеранская организация Владивостока оказывает помощь в решении вопросов упокоения защитников Родины на Морском и Лесном кладбищах. Продолжаются работы по реконструкции памятников, содержанию могил участников войны. В последнее время поправлены и облагорожены захоронения Якова Кана, Владимира Цыбульского и других. Однако, сохраняя память о героях прошлого, городской Совет ветеранов думает и о том, кто будет воспитывать будущих защитников Отечества.

– Вместо выбывших фронтовиков-героев в наш ветеранский строй вступает следующая смена – ветераны боевых действий, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также «дети войны», которым, кстати, сейчас по 70–90 лет, – добавил Владимир Макаров. – Именно им теперь предстоит рассказывать подрастающему поколению о героических страницах истории нашей Родины, передавать свой житейский опыт и знания молодежи.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА