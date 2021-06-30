Уважаемые сотрудники газеты «Владивосток»! Поздравляю вас и ваших читателей с днем рождения газеты!

С первого выпуска я являюсь вашим подписчиком и не представляю свой день без свежего номера газеты. Все минувшие 32 года общественно-политическая газета «Владивосток» находится в самом эпицентре событий, оперативно доставляя своим читателям новости. А кроме того, издание остается хорошим и честным собеседником, мудрым советчиком, нередко – защитником людей.

Листая подшивки прошлых лет, мы вновь можем пережить события прошлого, те беспокойные или радостные дни. А для наших потомков газетные страницы станут драгоценным свидетельством живой истории уже нашего времени.

Политика и экономика, медицина и образование, житейские истории и биографии выдающихся людей прошлого и настоящего – все это можно найти на страницах любимой газеты. Яркое публицистическое слово продвигает новые идеи, пробуждает мысль, формирует общественное мнение, призывает к действию. Газета по-прежнему собирает на своих страницах мнения экспертов, обучает и дает пищу для размышлений.

Спасибо большое всем тем, кто ежедневно работает над каждым выпуском «Владивостока». Желаю вам здоровья, благополучия, любви, творческих успехов, неиссякаемой энергии, интересных командировок, авторитетных собеседников и благодарных читателей. И пусть газета «Владивосток» всегда держит руку на пульсе жизни!

Председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края, председатель Общественного совета при УМВД С.С. МОРОЗОВА

Фото из архива www.vlc.ru