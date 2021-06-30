Нужны ли абитуриентам запасные варианты? Пока выпускники ждут последние результаты экзаменов, в вузах уже началась приемная кампания. Своими планами на будущее с корреспондентом «В» поделились абитуриенты высших учебных заведений Владивостока.

Из поваров – в программисты

Николай, поступает на «Информационные системы и технологии»:

– Со 2-го класса я мечтал стать поваром и хотел поступать в ДВФУ на технолога пищевой промышленности. Но, проработав все лето официантом на различных мероприятиях, увидел, какой это титанический труд, и перегорел. Позже увлекся игровой индустрией, понял, что хочу разобраться в том, как создаются компьютерные игры, и работать в этой области. Буду поступать на «Прикладную информатику в компьютерном дизайне», но там довольно высокий проходной балл. Как запасной вариант выбрал «Информационную безопасность», где смогу подтянуть программистские навыки и одновременно буду изучать то, что мне интересно: компьютерный дизайн, создание сайтов, 3D-моделирование, программы, в которых создаются игры.

Я безумно люблю Владивосток, мне кажется, это самый красивый город. Поэтому после окончания вуза я хочу остаться в Приморье.

От переводчика – до педагога

Эсмира, поступает на «Востоковедение и африканистику»:

– Где-то в 8-м классе я уже точно знала, что хочу изучать восточные языки и культуру. Поэтому я выбрала историю, английский и обществознание. С одной стороны, экзамены для меня были простыми в плане теории, потому что я все знала. Но с моральной точки зрения было тяжело. Особенно на ЕГЭ по русскому, где мне попался сложный текст, по которому было трудно написать сочинение.

Хотела поступать в СПбГУ, но думаю, что не пройду туда по баллам за экзамены. А в ДВФУ достаточно сильное востоковедение. Как запасной вариант рассматриваю педагогическое образование с двумя профилями подготовки (китайский и английский). У меня уже достаточно баллов, чтобы пройти на эту специальность, но я чувствую, что эта профессия не для меня.

Сделать мир лучше

Дарья, поступает на «Специальное (дефектологическое) образование»:

– Я совсем недавно поняла, что мне нравится работать с людьми, особенно с детьми. И хочется наш мир сделать лучше, пусть даже немного. Поэтому собираюсь поступать на дефектологию или психологию. Некоторые экзамены дались непросто, но в целом все прошло так, как я предполагала. Решила поступать в вуз Владивостока, потому что я живу в Белогорске, не хочется уезжать далеко от родителей. На всякий случай буду также подавать документы на «Менеджмент» еще в несколько других вузов.

Выбрать профессию помогли врачи

Вадим, поступает на «Лечебное дело»:

– В детстве очень серьезно болел, врачи меня буквально спасли. И я решил, что тоже хочу помогать людям. Сдавал биологию, она оказалась очень сложной, я не ожидал такого, и химию, за нее у меня 90 баллов. По русскому получил 92, чему очень рад!

В январе я побывал в федеральном университете во время регионального этапа олимпиады школьников по химии, увидел, какое здесь оборудование, специалисты, понял, что хочу учиться здесь. Мне очень хочется остаться в родном крае, поэтому другие вузы я не рассматриваю, хотя мечты о Питере, конечно, были.

Поближе к родителям

Инга, поступает на «Востоковедение»:

– С профессией и предметами для сдачи окончательно определилась только к 11-му классу, хотя эту специальность рассматривала еще класса с 9-го. Я родом из Холмска (Сахалинская область), а так как история Дальнего Востока, в особенности Сахалина, очень связана с такими странами, как Япония, Китай, Корея, я с детства интересовалась всем, что с ними связано.

Экзамены были даже немного проще, чем я думала, в целом была ко всему готова. Для поступления выбрала вуз Владивостока, потому что он недалеко от дома и здесь схожий климат. Думаю, запасной вариант мне не понадобится, так как у меня достаточно баллов за экзамены.

Как сообщает пресс-служба края, в приморских вузах в этом году абитуриентам предложат 7638 бюджетных мест, что на 900 больше, чем в прошлой приемной кампании.

Марина ЗУБКО

Фото предоставлено Александром Владыкой