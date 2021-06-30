Из пробки в роддом под вой сирен Наряд дорожно-постовой службы помог роженице добраться до больницы.

В плотной пробке, образовавшейся на трассе Артем – Находка – порт Восточный из-за дорожного ремонта, стояли даже находкинские дэпээсникини. К ним обратился взволнованный мужчина: у жены в машине начались схватки, а добраться в роддом быстро невозможно.

Инспекторы отреагировали на просьбу будущего отца: включили звуковые и световые сигналы и сопроводили машину в больницу, где у счастливой семьи родилась девочка. Спустя несколько дней встречать их с мамой из роддома пришли не только родственники, но и инспекторы с цветами.

«Я не ожидала, что из больницы меня будет встречать патруль ДПС. Это и счастье, и гордость», – делится впечатлениями женщина.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОМВД России по городу Находке