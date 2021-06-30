Светланскую закроют на 16 дней Центральная улица Владивостока с 12 по 28 июля будет перекрыта в связи с масштабным ремонтом, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как пояснили в мэрии, ежегодно во время парада Победы по Светланской проходит тяжелая военная техника, и если не выполнить срочную реконструкцию прогнивших железобетонных систем, то могут произойти прорывы и провалы дорожного полотна.

В связи с ремонтом будут ограничены движение и парковка транспортных средств в районе дома № 37 на ул. Светланской. Объезд будет организован по улицам Пушкинской, Фонтанной, Корабельной набережной, Уборевича, Алеутской, Семеновской и Океанскому проспекту. Для водителей установят соответствующие дорожные знаки.

Работы по ремонту аварийного участка трубопровода проведут специалисты муниципального предприятия «ВПЭС».

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru