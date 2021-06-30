Летние каникулы в мире животных Зачем тигру Амуру разгрузочный день после посетителей и почему енота Бандито отселили от семьи

Прогулки в теплый день, солнечные ванны и свежий воздух нравятся не только людям, но и животным.

В «Садгороде» летний сезон в разгаре. На «дачу» переехали волнистые попугаи, для них установлена клетка на улице рядом с пятнистыми оленями. Разноцветные птички весело переговариваются между собой, видимо, им, как и людям, недоставало солнца и прогулок на свежем воздухе.

Квартирку со свежим ремонтом обживают и ежики. В вольере у них и зона выгула, и домики, где можно спрятаться и отдохнуть. Кстати, не стоит забывать, что эти милые колючие клубочки на самом деле хищники и кормят их сырым мясом. А вот яблоки и другие фрукты, по словам сотрудников зоопарка, они насаживают себе на колючки, чтобы их сок убивал паразитов, живущих на коже животных.

Звериный детский сад

Первое свое лето встречают в зоопарке сразу несколько малышей. В конце апреля у енотов Лакки и Бандито впервые родилось потомство. Для новорожденных и их мамы оборудован отдельный вольер, чтобы посторонние шумы и звуки не пугали малышей. Сейчас Лакки самостоятельно заботится о потомстве, кормит их молоком, а отец семейства – енот Бандито пока живет отдельно.

В загоне у оленей также пополнение. Рядом с мамой теперь прогуливаются двое пятнистых оленят. Родились они еще в мае и теперь с осторожностью знакомятся с окружающим миром: общаются с соседями, играют и отдыхают в сене. Рождение двойни для пятнистых оленей – большая редкость, особенно в зоопарке.

Антошка нашел друзей

Поддержать животных, обеспечить их питанием и заботой могут не только работники зоопарка. В период первого локдауна купить для их подопечных овощи и корм помогли именно посетители, ставшие опекунами для некоторых животных или просто переводившие посильные суммы в качестве благотворительности.

Помощь продолжается и сейчас. Например, все лето специалисты и волонтеры Молодежного ресурсного центра планируют проводить в «Садгороде» познавательные игры, просветительские занятия и экологические акции, воспитывая у подрастающего поколения бережное отношение к природе.

Совсем недавно команда МРЦ Владивостока совместно с сотрудниками зоопарка провели в «Садгороде» уборку территории и подготовили вольеры к покраске. А после небольшой экскурсии сотрудники Молодежного центра решились стать опекунами двухмесячного детеныша обезьяны Антошки.

– Идея установления опекунства пришлась нам по душе, – говорит директор МРЦ Андрей Волков. – В ходе знакомства с подопечными зоопарка нам приглянулся слегка лопоухий Антошка, который смотрел на всех с интересом. Он совсем еще мал и не отходит ни на шаг от матери. Мы угостили Антошку фруктами и в дальнейшем собираемся чаще навещать его, приносить еду и участвовать в уборке вольера.

Возможны осадки в виде отбивных

А в сафари-парке тигр Амур «подвергается ежедневным атакам со стороны посетителей», шутят сотрудники центра в своих социальных сетях. Сердобольные люди буквально закидывают животное мясом. Хотя сам Амур, кажется, не против таких «бомбежек»: он спокойно подбирает угощение, а после трапезы засыпает на траве. Чтобы тигр не страдал от ожирения, работники сафари-парка каждый понедельник устраивают для него и других зверей голодный день.

Марина ЗУБКО

Фото из «Инстаграма» зоопарка «Садгород» и сафари-парка