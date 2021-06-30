Пляжный сезон в Приморье станет круглогодичным Для этого на острове Русском построят аквапарк мирового уровня

Семейный центр «Аквапарадайз» возведут во Владивостоке на острове Русском. Соглашение о сотрудничестве подписали представители проекта ООО «Истерн Аква Парадайз» и компании «ВЭБ Инжиниринг», сообщает пресс-служба краевого правительства.

В будущем центре будут крытый круглогодичный аквапарк, торгово-раз-влекательная зона, спортивно-оздоро-вительный комплекс. В четырехзвездочной гостинице (оператором объекта станет группа компаний Accor из Франции) оборудуют спа– и фитнес-зоны, деловые центры, рестораны. Также на территории обустроят прогулочную парковую зону с велодорожками и тренажерами для занятий спортом под открытым небом. Объем инвестиций в развитие инициативы составит 5,1 миллиарда рублей.

Строительство семейного центра станет первым на Дальнем Востоке инвестиционным проектом подобного уровня. По словам генерального директора ООО «Истерн Аква Парадайз» Дмитрия Боярко, открытие объекта обеспечит во Владивостоке условия для качественного всесезонного отдыха, сопоставимого с зарубежными аналогами.

– «Аквапарадайз» станет той жемчужиной приморской столицы, которая раздвинет погодные и сезонные границы для всех любителей водных и спортивных развлечений. Несомненно, проект комплекса имеет значительный социальный потенциал, но прежде всего хотелось бы упомянуть, что с его реализацией приморская столица будет соответствовать мировым трендам, – подчеркнула министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

Отдел новостей «В»

Фото ООО «Истерн Аква Парадайз»