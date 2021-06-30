Маски наденем, но город поздравим Будем слушать песни Высоцкого, петь с артистами и рисовать на камнях

Владивосток в пятницу, 2 июля, отметит свой 161-й день рождения. Основные мероприятия пройдут в субботу.

Праздник города у моря начнется с традиционного возложения цветов к монументам. Как сообщает пресс-служба мэрии, 2 июля в 10.00 цветы возложат к памятнику генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, в 10.25 – к памятнику первого общественного старосты Владивостока Якова Семенова, в 10.45 – к стеле «Владивосток – город воинской славы».

3 июля праздник начнется с открытия тематической фотовыставки «Посмотри на Владивосток» (6+). Полюбившийся многим горожанам конкурс вновь собрал лучшие фотографии, посвященные городу у моря. Выставка пройдет в залах музея современного искусства «Артэтаж». Ознакомиться с фотолетописью современного Владивостока могут все желающие при условии соблюдения масочного режима. Начало в 12 часов. Продлится выставка до 31 июля.

В полдень все пришедшие в Адмиральский сквер превратятся в звезд эстрады. В «Бодрую субботу» (6+) каждый желающий вместе с артистами краевой филармонии может исполнить популярные песни.

В Театральном сквере по уже сложившейся доброй традиции в этот день будут звучать песни Владимира Высоцкого (12+), а также композиции, посвященные легендарному артисту. Начало в 13 часов.

Еще одно мероприятия состоится на Водной станции ТОФ. Здесь жители и гости Владивостока с 12 до 16 часов смогут принять участие в мастер-классе по рисованию на камнях.

«К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки от общегородского концерта и других массовых активностей пришлось отказаться. Но совсем оставить Владивосток без праздника мы не смогли, поэтому было принято решение провести несколько локальных мероприятий. Просим всех горожан соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция и масочный режим», – отметили в управлении культуры администрации Владивостока.

Отдел новостей «В»

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с сайта vlc.ru, из архива «В»