На Адмирала Фокина раскрывают мировые тренды уличной еды Шестой фестиваль «Сделано в Приморье» открылся в центре Владивостока на улице Адмирала Фокина между улицей Алеутской и Океанским проспектом.

На площадках фестиваля можно приобрести товары приморских производителей и самозанятых, попробовать эксклюзивное меню местных рестораторов и посетить бесплатные мастер-классы. Прийти на мероприятие может любой желающий с соблюдением норм безопасности, отметили в пресс-службе края.

Площадка фестиваля состоит из трех зон. Первая работает для производителей товаров, включая приморские – ягоды, сыры и молочную продукцию, чайные сборы и травы, таежные лакомства и многое другое.

Вторая зона фестиваля – творческая – организована для самозанятых, которые занимаются декоративным и прикладным творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров. Они будут работать на площадке каждые пятницу, субботу, воскресенье.

Кроме того, на фестивале работает гастрономическая зона Vladifoodstreet, расположенная на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновской. В ее основе – семь гастрономических решений, которые максимально полно раскрывают мировые тренды уличной еды. Проект с грузинской, азиатской, итальянской и индийской кухнями. На фестивале представлены американо-мексиканский фастфуд, напитки и сладости.

Чтобы посетить бесплатные мастер-классы на фестивале, необходимо пройти предварительную регистрацию по телефону +7 (924) 267-33-99.

Площадка для производителей будет работать до 1 июля, после чего ее сменит тематическая ярмарка «Сделано в Приморье. Рыбные истории», приуроченная ко Дню рыбака. Vladifoodstreet продлится весь теплый сезон, до осени. Площадки фестиваля работают с 10.00 до 20.00.

Отдел экономики «В»

Фото Игоря Новикова/ www.primorsky.ru