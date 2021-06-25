Все еще консервируете? Заморозка, пятиминутка и соленья – жители Владивостока делятся фирменными рецептами

Уже несколько недель хитом продаж на городских рынках является сезонная ягода – клубника, жимолость. «Все местное, не китайское!» – уверяют продавцы, стряхивая с товара прилипшие листочки и пыль. Много завозной черешни, и уже кое-где появляется малина, также неместная.

Спокойно пройти мимо прилавков с ароматными ягодами сложно. Кто-то из покупателей берет полпакетика (на пробу, полакомиться), другие уносят домой по нескольку килограммов клубники и жимолости, чтобы сделать заготовки.

Казалось бы, ну какое может быть консервирование? Прилавки круглогодично забиты разнокалиберной тарой с вареньями, повидлом и джемами, помидорами и огурцами, салатами и овощными ассорти. Да и разве не жалко тратить лето на закручивание банок? Но многие до сих пор стараются к зиме заполнить кладовку закрутками. Необходимость это или скорее привычка, корреспондент «В» выяснял у хозяек нашего города.

Раскупают на ура

Евгения, 35 лет, продавец на рынке:

– Ягодой я торгую первый год, но могу сказать, что берут ее хорошо. Обычно за день я продаю все, что мне привезли. Цена на клубнику везде примерно одинаковая, поэтому вы не думайте, что можете на ярмарке подешевле взять – она там будет стоить тоже по 300–400 рублей за килограмм. Этим летом сильно поднялась стоимость только у жимолости и молодого горошка. Сама я дома варю пятиминутку из клубники – быстро и вкусно, чтобы все витамины сохранялись. Делаю небольшое количество: сейчас в магазине можно любое варенье купить, зачем заморачиваться?

Свое вкуснее

Маргарита Николаевна, 78 лет, пенсионерка:

– Я сейчас стараюсь все замораживать, потому что в овощную консервацию нужно уксус добавлять, а мне его нельзя. А вот варенье варю. Сейчас, например, из жимолости и клубники. У меня дача, я все там выращиваю и делаю из своего урожая заготовки на зиму. Никаких особенных рецептов не ищу, просто сахарный сироп и ягоды – больше ничего. А то, что в магазине продается, не всегда качественное. Так что, если есть возможность выращивать ягоду, лучше уж все делать самостоятельно.

Вареньем не интересуемся

Екатерина, 58 лет, учитель:

– Я сама ничего не заготавливаю. Времени не остается, лучше уж в отпуск куда-нибудь уехать, чем банки катать. Да и у меня в семье никто не любит варенье. Поэтому ягоду мы или сразу съедаем, или морозим на зиму, и то немного. Вот сейчас мне сын позвонил, попросил купить внуку клубники, так я на рынок побежала побыстрее, полкило взяла, чтобы ребенок порадовался. А больше и не нужно.

Раньше брали ведрами

Елена, 46 лет, фермер:

– В городе сейчас очень много точек, перекупщики торгуют ягодой на каждом шагу, конкуренция огромная. Зато покупатель может выбрать то, что ему по душе. Сама я уже 16 лет продаю клубнику, у нас свое подсобное хозяйство в Арсеньеве. Могу сказать, что покупать стали меньше, раньше вообще ведрами клубнику брали. Людям некогда что-то варить, заготавливать, особенно тем, кто еще работает. Да и выбор в магазине очень большой: и джемы, и повидло, и варенье. Правда, неизвестно, какое качество у этого добра. Хотя те, кто еще в молодости был приучен делать заготовки, занимаются этим до сих пор.

Дома я, кроме овощей, ничего не консервирую. Ягоды летом в свежем виде столько, что зимой варенье уже никто не ест. Я ее замораживаю, а потом добавляю в домашние йогурты.

Дело привычки

Светлана, 50 лет, бухгалтер:

– Заготовки я делаю, но немного. В основном огурцы и помидоры в собственном соку или сладкие с луком. У нас свой огород, все там выращиваем. Раньше из клубники варила варенье, а теперь больше замораживаю. В блендере немного с сахаром смешала и в морозилку. Зимой размораживаешь – получается полезно и вкусно.

Не знаю почему, но каждый год я консервирую, хотя особой потребности в этом нет. Это уже скорее привычка, от родителей и бабушек передалось. Раньше у меня были всякие особенные рецепты варенья и консервирования, как-то даже пробовала грибы солить. А сейчас главное, чтобы просто и быстро.

Есть земля – нужно свой урожай выращивать

Лариса, 38 лет, директор фирмы:

– Живу я в пригороде, в своем доме, поэтому все овощи и фрукты выращиваем самостоятельно. Клубнику пускаем на варенье или замораживаем. Иногда, правда, зимой хочется свеженькой, тогда можем купить в магазине. На зиму я обычно консервирую немного: варенье, замороженная зелень, аджика, бочковые огурцы, помидоры в собственном соку и баклажаны. Все как-то само собой получается: земля есть, вот мы и засаживаем участок, а потом заготавливать надо, не пропадать же урожаю.

Прокипятил – и готово

Александра, 42 года, военнослужащая:

– Консервирую я огурцы и помидоры буквально по паре баночек. Клубнику мы покупаем, потому что своей дачи нет. В основном сейчас ягоду замораживаю или варю пятиминутку. Рецепт там простой: клубнику перебрать, помыть, засыпать сахаром и довести до кипения. После закипания пять минут подержать и оставить остывать. Затем прокипятить на следующий день и через день. Вот и готово.

Я делаю закрутки, потому что свое вкуснее, что ли, да и доверяешь себе больше. Хотя сейчас действительно можно многое купить в магазине. У кого есть время, те консервируют. Правда, сейчас говорят, что для здоровья заготовки вредные, да и мы, наверное, потихоньку от этого отходим.

Дешевле закрутить, чем купить

Татьяна, 51 год, менеджер:

– Заготовки я делаю разные. И салаты, и компоты, и просто овощные ассорти. Объемы зависят от того, какой был урожай. А потом все эти банки раздаю родственникам. Особенно моим заготовкам рады старший сын и муж: у них работа вахтами, с собой в командировку всегда несколько закруток забирают. Семье больше всего нравится корейский салат. В нем огурцы, морковка, чеснок, масло и уксус, рецепт из Интернета брала.

Клубнику я и варю, и замораживаю, а вообще, больше любим прямо с грядки. То, что продается в магазине, стоит обычно каких-то дурных денег, на мой взгляд. За такую цену я лучше все сама сделаю.

P.S. Эпоха консервирования до сих пор не завершилась, да и вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Хозяйки по привычке продолжают варить, солить и закручивать. Если и вы решили сделать заготовки на зиму или просто хотите поесть свежей клубники, приобрести ее можно на всех муниципальных рынках. Цена варьируется от 250 до 450 рублей.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта pixabay