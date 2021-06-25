Городу подбирают идеальный образ Проектная сессия по разработке программы социально-экономического развития Владивостока до 2025 года состоялась в администрации города. Ее участниками стали руководители общественных организаций, эксперты, представители бизнеса, различных отраслей экономики и культуры, сообщили в пресс-службе мэрии.

Задачи для приглашенных в проектную экспресс-сессию поставил заместитель министра экономического развития Приморья Сергей Дмитриенко. Он сообщил, что на первом этапе необходимо сформулировать приближенный к идеальному образ будущего города, который станет целью его дальнейшего развития, обозначить основные городские проблемы и возможные пути их решения. Затем на основе проблем специалисты мэрии разработают план мероприятий по достижению намеченных целей.

Проект программы будет обсуждаться с экспертным сообществом, также он будет размещен для публичного обсуждения. Принятый документ станет основой для формирования бюджета на следующий год и перспективный период. Планируется также скорректировать муниципальные программы.

В ходе сессии формулировались проблемы в области экономики, социальной политики, развития человеческого капитала. Участники выделили такие основные качества, необходимые городу, как безопасность, наличие большого количества квалифицированных рабочих мест, доступность качественных медицинских услуг, расширение образовательных возможностей для жителей, вынос за город экологически опасных промышленных объектов, доступность территорий для пешеходов, в том числе маломобильных, и многие другие.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/www.vlc.ru