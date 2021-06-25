«Волна» поднимает «Смену героев» В профильном образовательно–оздоровительном лагере «Волна» в Надеждинском районе Приморья состоялась очередная «Смена героев». Показательные занятия с воспитанниками военно-патриотических клубов из разных городов и поселков края провели солдаты и офицеры 35-го инженерно-саперного полка 5-й общевойсковой армии.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, старшеклассники приняли участие в занятиях по строевой и общефизической подготовке, сборке и разборке автоматов Калашникова. Ребят также познакомили со стрелковым вооружением, военной техникой и специальными средствами инженерных подразделений. Более того, военнослужащие представили вниманию юных зрителей показательные выступления группы разминирования. После чего подростки попытались самостоятельно обнаружить и обезвредить муляжи взрывных устройств.

В лагере «Волна» на берегу Амурского залива давно практикуют в соревновательной и игровой формах военно-патриотическое воспитание. Здесь во время летних каникул организованы военно-спортивные игры «Разведка боем» и «Зарница». Для повышения мастерства юношей и девушек используются тренажерные комплексы, туристское снаряжение, спортивные площадки и инвентарь. Они чередуются с интеллектуальными играми, круглыми столами и открытыми диспутами, знакомством с военной историей, современным вооружением и техникой. К проведению занятий привлекают действующих военных и ветеранов, имеющих опыт боевых действий.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ