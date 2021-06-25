«Амазонки» и на песке лучшие в стране Впервые в истории самого молодого олимпийского вида спорта по самообороне состоялся чемпионат России по пляжному самбо среди женщин и мужчин.

Для участия в соревнованиях на базе спорткомплекса «Волейград» в причерноморском городе Анапе Краснодарского края в середине июня собралось около 150 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации. Приморье было представлено только слабым полом. В составе сборной команды края – спортсменки муниципальной спортивной школы олимпийского резерва «Амазонка» из Владивостока заслуженный мастер спорта Татьяна Зенченко и мастер спорта Дарья Вереденко, обе в весовой категории до 72 кг.

Наши землячки выступили успешно и поднялись на подиум.

В предварительных встречах более опытная Татьяна Зенченко, грамотно построив борьбу и одержав победы над соперницами, вышла в финал. В главной схватке она уверенно завоевала не только золотую медаль, но и место в составе сборной команды страны для предстоящего выступления на чемпионате мира, который пройдет в конце августа в городе Ларнаке Республики Кипр. Дарья Вереденко выиграла предварительные встречи, но уступила в полуфинале. В схватке за третье место она одержала победу и завоевала бронзовую медаль.

В эти же дни в Советской Гавани прошел открытый турнир Хабаровского края по самбо среди мальчиков и девочек. Младший состав «Амазонки» показал достойную борьбу и завоевал четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Специальными призами были награждены наши юные спортсменки Олеся Будаева и Вероника Щербакова – «За лучшую технику», а также Мирослава Гордеева – «За волю к победе».

Николай КУТЕНКИХ

Фото Оксаны ФАЛЕЕВОЙ, специально для «В»