УК Фрунзенского района ликвидируют. Но вопросы остаются Начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер ответил на самые актуальные вопросы по ликвидации УК Фрунзенского района. Как пояснили в пресс-службе мэрии, жильцов более 200 домов, оставшихся без управляющей компании, волнует множество организационных моментов.

– Отразится ли на жильцах домов ликвидация УК? Может ли возникнуть ситуация, что в доме не будет аварийной службы или перестанут работать лифты?

– Ситуация, при которой в этих домах массово остановились бы лифты или перестали работать аварийные службы, недопустима. Наступил очень ответственный период по подготовке домов к новому отопительному периоду. Мы сделали все необходимое, чтобы временно передать эти дома на обслуживание муниципальной управляющей компании – МУПВ «Центральный».

– А если жильцы хотят выбрать другую УК?

– Это их законное право. Более того, мы знаем, что в некоторых домах уже прошли общедомовые собрания по выбору новой УК для обслуживания. Также в многоквартирных домах уже назначены общие собрания по выбору управляющей организации, устраивающей собственников МКД. МУПВ «Центральный» был выбран лишь как временная мера, чтобы дома не остались без управления. Собственники в качестве управляющей организации могут выбрать и МУПВ «Центральный».

– Если жильцы так и не выберут УК, у них останется МУПВ «Центральный» или пройдут конкурсные процедуры?

– Согласно существующему законодательству, если собственники на общем собрании не примут решение о выборе управляющей организации, будут проведены конкурсы, по их результатам будут отобраны УК для управления такими домами.

– Много вопросов у жильцов и по оплате коммунальных счетов. Кому нужно оплачивать услуги по содержанию жилья?

– Жилищным кодексом РФ предусмотрено, что управляющая организация МУПВ «Центральный», определенная решением для управления домами, оставшимися без УК, приступает к управлению со дня принятия такого решения. МУП «РКЦ» выпустит квитанции по содержанию жилья за июнь для оплаты МУПВ «Центральный» и доставит их жильцам до 27 июня. На квитанциях будут указаны телефоны, по которым жильцы могут обращаться по вопросам начисления платы и вопросам обслуживания дома.

На сайте https://dom.gosuslugi.ru Государственная жилищная инспекция регулярно размещает информацию о том, какой дом у какой УК на обслуживании находится в данный момент.

Соответственно, платить нужно той УК, в лицензии которой значится дом. Если собственниками будет принято решение о выборе какой-либо управляющей организации, на сайте ГИС ЖКХ они смогут узнать, с какого момента управляющая организация приступает к обязанностям по управлению домом и, соответственно, с какого числа платить новой УК.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА