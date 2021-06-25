Ставки пошли в рост Средняя ставка по вкладам в России к концу года может вырасти до 5,5-6,5 % годовых, сообщил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.

Ранее в интервью агентству Сухов прогнозировал, что к концу года ключевая ставка достигнет уровня 5,75-6 % годовых.

«Многое будет зависеть от того, как дальше будет вести себя Банк России. В случае реализации сценария с повышением ключевой ставки к концу года до тех уровней, о которых я сказал, мы можем увидеть ставку по вкладам в диапазоне 5,5-6,5 %», — прогнозирует он.

При этом объем средств россиян в банках в текущем году вырастет на 7-8 %, прогнозирует Сухов.

Агентство «Прайм» приводит данные Центробанка: в апреле средняя ставка по вкладам физлиц на срок до одного года выросла до 3,32 % с 3,22 % годовых в марте, а свыше одного года — до 4,49 % с 4,2 % годовых. В первой декаде июня средняя ставка по вкладам для физлиц в десяти крупнейших банках выросла до 5,1 % с 4,89 % в третьей декаде мая.

Отдел экономики «В»