В Приморье стартовала красная путина Рыбаки края начали вылов лосося в рамках путины 2021 года. Несмотря на неурожайный год, планируют освоить выделенные квоты, сообщили в пресс-службе края.

Первую горбушу и симу выловили в районе устья рек Самарга и Единка, добавили в региональном агентстве по рыболовству.

«В Приморье 2021 год по лососю неурожайный. Тем не менее рыбаки начали осваивать квоты, выловив почти 550 килограммов горбуши и 122 килограмма симы», – уточнил руководитель агентства Валерий Корко.

В этом году прогнозируемые объемы добычи тихоокеанских лососей в Приморском крае составляют не более 700 тонн – почти треть от прошлогодних объемов. По данным пресс-службы региона, сейчас в торговых сетях горбуша в основном представлена камчатскими и сахалинскими производителями.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено ООО «Тройка»/ www.primorsky.ru