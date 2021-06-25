Конкурентов решили напугать поджогом Полицейские задержали подозреваемых в серии поджогов автомобилей во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, еще весной этого года в полицию поступили сообщения о двух случаях поджогов автотранспорта в Советском и Ленинском районах краевого центра.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, и, несмотря на отличную маскировку злоумышленников (они были в масках), идентифицировали личности подозреваемых в совершении поджогов.

Полицейские установили личность и местонахождение автовладельца, чье транспортное средство должно было стать следующим в черном списке поджигателей.

Прибыв на место предполагаемого преступления, оперативники заметили двоих мужчин у иномарки, припаркованной во дворе жилого дома в Первомайском районе. Злоумышленники успели поджечь автомобиль, и, увидев стражей порядка, попытались скрыться с места происшествия. Подозреваемые оказали сопротивление при задержании: несколько раз выстрелили из газового пистолета, в результате двое полицейских получили химические ожоги.

Поджигателями оказались жители дальневосточной столицы в возрасте 35 и 42 лет.

Один из них пояснил, что совершил поджог за денежное вознаграждение от подельника в размере 40 тысяч рублей.

Задержанные работали в компании, которая оказывала услуги экспертной оценки имущества при оформлении дорожно-транспортных происшествий. В какой-то момент несколько сотрудников этой компании уволились и организовали собственную аналогичную организацию. Это вызвало негативную реакцию бывших компаньонов, и они решили отомстить конкурентам путем совершения поджогов принадлежащих им автотранспортных средств. Ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 2 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье, санкции которой предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается. Материалы о вооруженном нападении на сотрудников органов внутренних дел переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-служба УМВД РФ по г. Владивостоку